"Глотал красное вино как воду": Дана Борисова рассказала, как пил Михаил Ефремов

«Комсомолка» позвонила известной телеведущей Дане Борисовой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда на процессе по делу Михаила Ефремова стали выступать свидетели с разноречивыми показаниями, «КП» обратилась к известным людям, у которых есть свое, давно сформировавшееся мнение об актере и о его поведении в социуме. «Комсомолка» позвонила известной телеведущей Дане Борисовой.

- Дана, вы следите за громким делом актера Михаила Ефремова?

- Слежу, конечно, за этим делом. Последние три заседания - это, действительно, цирк. Это просто спектакль.

- И какие же чувства он у вас вызывает?

- Это вызывает такое... недоумение. Хотя поначалу у меня было сочувствие. Даже, признаюсь, какое-то уважение. Когда Михаил на камеру признавал свою вину.

- А что сейчас?

- А сейчас это какое-то шоу адвокатов. Все эти защитники по всем ток-шоу слоняются… А то, что сейчас говорит Ефремов, у меня вызывает такое чувство… Знаете, такую... неприязнь.

- Именно неприязнь - почему?

- Да, такая к нему не ненависть, а именно неприязнь, страшная такая. И большая обида какая -то - за великую актерскую семью. Потому что поначалу он вел себя достойно. Ну, а сейчас... Когда признал вину — это было достойно. Это было красиво. Можно даже было ему сочувствовать. А сейчас нет никакого сочувствия.

- Изменение произошло?

- Сейчас раздражение, неприятие. Вы сами как думаете — это его адвокаты его так настроили?

- Дело адвоката — не дать подзащитному сесть в тюрьму.

- Адвокат Ефремова сейчас вообще стал персоной номер один. Это омерзительно. Заседания сейчас идут часто. Интервал между ними небольшой. Я за ними слежу, как за шоу, как за сериалом.

- Вы с Михаилом знакомы были?

- Я была знакома в Ефремовым. Снимала с ним большое интервью к какой-то программе. Он поставил условие снимать интервью на Тверской недалеко от его дома, в магазине винном, в ресторане.

- Так в магазине или в ресторане?

- В ресторане. Пришел и хлебал все интервью это красное вино. А я все это время была.... В общем, я не пила. Я была трезвая, когда с ним общалась. Ощущала себя как трезвый человек, который общается с пьяным — а у меня вообще отношение к пьяным особое.

- То есть?

- У меня три с половиной года трезвости и ни единого срыва по алкоголю. И я этим горжусь. У меня уже был страх, такое неприятие пьяных. Они для меня вообще такие инопланетяне. И я была возмущена.

- Интервью вы в итоге сняли и показали?

- То интервью мы смогли выпустить в эфир. А для него это было нормальное состояние. Миша был бодр, весел и пьян. Да он всегда пьян! И пришел на интервью пьяным. И дальше пошел по каким-то кафе по центру. Он в тот день глотал красное вино как воду.

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