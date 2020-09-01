В России запустили проект «Команда «Спорт – норма жизни»

Фото: Пресс-служба Минспорта России

В России запустили проект «Спорт – норма жизни». О старте программы объявил министр спорта Олег Матыцин во время рабочей поездки в Хабаровск.

Пресс-служба Минспорта России

Новый проект объединит лучших спортсменов и тренеров по всей стране, которые личным примером привлекают россиян к занятиям спортом.

Первыми членами команды стали именитые тренеры Хабаровского края: победитель Первенства Европы по греко-римской борьбе Константин Ефимов и чемпионки Дальнего Востока, мастера спорта по художественной гимнастике Юлия Еремина и Анастасия Докашенко.

Фото: Пресс-служба Минспорта России

-Неслучайно первыми членами команды стали именно тренеры. Самое главное, что мы делаем в жизни – воспитываем детей и даём им возможность заниматься спортом, - рассказал Матыцин.

Новоиспечённые участники проекта провели мастер-классы для студентов Дальневосточной государственной академии физической культуры и спорта, а их воспитанники выступили с показательными выступлениями.

В дальнейшем в команду войдут россияне - от действующих чемпионов мира до организаторов физкультурных сообществ в самых удалённых уголках страны.