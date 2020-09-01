Опасные дни сентября и ретроградность до середины ноября: предсказания телеастрологов Володиной и Глобы на осень

Начало сентября будет весьма значимым с астрологической точки зрения Фото: Shutterstock

В начале осени известные астрологи делают прогнозы. Всем, кто интересуется гороскопами, будет любопытно прочесть эти предсказания. Оказалось, что начало сентября будет весьма значимым с астрологической точки зрения.

Астролог Тамара Глоба проанализировала начало осени: «2 сентября - полнолуние утром в 8:22 по московскому времени. В ближайшие дни полнолуния разум спорит с чувствами, предчувствия - с рационализмом, стремление посвятить время дому, уюту, домашним делам и заботам - с необходимостью заработков, железной хваткой уходящего времени и возможностей и устоявшимися стереотипами общественной жизни и морали. А очень личное - с абсолютно общественным. Бунтовать против самих себя - это у нас уже вошло в привычку, но в конце первой недели месяца настрой изменится, а со второй недели сентября общественные ценности и возможности общения, получения хлеба и зрелищ будут удовлетворены в разумной степени. И каждый получит своё: бунтарь бунты, светский хроникёр - сплетни, блистательный актёр - публику, военный - споры, вот только финансист будет отчаянно стараться удержать свои позиции со всех сторон, да и врач во многом меняет аудиторию и направление ставшего привычным за последний год профиля. Таково начало осени. И будет немало успешных и волнующих души дней».

Сын Тамары Богдан Глоба пошел по стопам звездных родителей и сделал расчет опасных дней в начале сентября: «Дни повышенной аварийности: утро 2 числа, а также 3, 5, 6, утро 7, 10, утро и вечер 12, 13. В такие дни лучше всего оставаться дома и пребывать на нейтральной волне. Эти дни подогреваются аспектом Марса в Овне. И если все же необходимо куда-то выбираться, например, на работу, то постарайся не лезть на рожон, не скандалить и никаким образом не участвовать в спорах. Огрести на ровном месте, развить далеко идущии скандал и испортить отношения можно так, что потом долгое время придется разгребать последствия».

А вот астролог «Давай поженимся» Василиса Володина своим подписчиком советует: «Совсем скоро, 9-10 сентября Марс на небе повернет в ретроградное движение. Событие не экстраординарное, но важное. Ретроградность продлится до середины ноября, но полная петля началась с августом и продлится до января. Это время, когда любые действия человека могут уводить от желаемого результата в сторону. Неприятно, но многим придется признать, что пора менять тактику действий. Не цели, а методы их достижения и средства. Подумать не о том, куда идешь, а каким способом хочешь туда попасть».

Володина предостерегает от ошибок, советует договариваться с оппонентами спокойно: «А какие ошибки мы способны наделать? Перейти кому-то дорогу, устроить войну с партнерами и конкурентами. Отстаивая свою территорию, незаметно вторгнуться на чужую. Учебники по стервологии так и учат. Но не рассказывают, как жить впоследствии - на выжженном поле ничего не растет, а вчерашний оппонент в будущем может быть полезен, если не добить отношения сейчас. Так, что если вы столкнулись с конфликтом интересов, не превращайте его в грызню».

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