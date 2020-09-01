Брат-близнец прокомментировал переход Алексея Миранчука в «Аталанту»

Антон впервые прокомментировал решение Алексея перейти в зарубежный чемпионат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В расположении сборной России сейчас находится только один из братьев Миранчук – Антон. Второй брат - Алексей - получил травму в игре за «Локомотив», а потом подписал контракт с клубом итальянской Серии А «Аталантой». Антон впервые прокомментировал решение Алексея перейти в зарубежный чемпионат, а также рассказал, советовался ли с ним брат.

«Тут советы тяжело давать. Я понимал, что у него есть желание и есть предложение. Мы обсуждали эти моменты. «Аталанта» – топ-клуб, который выходит на новый уровень. Уверен, Алексей там раскроется с наилучшей стороны, - заметил Антон. – Леша – профессионал, хороший игрок с хорошей головой. Уверен, что он впишется в команду. Знаю, что тренер любит атлетичный футбол, работу на «физику». Тем лучше для Алексея».

Кроме того, полузащитник «Локомотива» рассказал, как ему будет непросто обходиться без брата, вместе с которым он играл за московскую команду. «Я сейчас не осознаю до конца, насколько тяжело будет без брата. Я это пойму, когда вернусь в «Локомотив». Но мы были готовы к этому, и я уверен, что мы еще сыграем вместе с ним», - заявил Антон.

В какое-то время Антон Миранчук считался даже более способным, чем его брат Алексей. При этом Антону пришлось уезжать из «Локомотива» в аренду в эстонский клуб «Левадия». Алексей в свою очередь оставался в «Локомотиве», и быстрее попал в основной состав. Алексей дебютировал в Премьер-лиге в апреле 2013 года, Антон – в октябре 2013 года в матче за Кубок России, а в чемпионате страны – только в 2017 году. В сборной России Алексей тоже сыграл раньше брата на два года.

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Миранчук – воспитанник «Локомотива». За главную команду Леша дебютировал 20 апреля 2013 года в игре с «Кубанью». За девять сезонов в составе «Локомотива» Миранчук провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач. Вместе с «Локомотивом» Миранчук стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны (подробности).

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