Наталья Селезнева: «Я не жалела, что увела Андреева из семьи – он мне был судьбой предназначен»

Наталья Селезнева и Владимир Андреев прожили в браке 52 года. Это был прочный и счастливый актерский союз Фото: Михаил ФРОЛОВ

27 августа Владимир Алексеевич отметил девяностолетие. А спустя два дня народного артиста СССР не стало. У него была ишемическая болезнь сердца. В последние дни он плохо себя чувствовал. Всю пандемию Владимир Андреев провел на даче вместе с женой – актрисой Натальей Селезневой. По нелепой случайности, как раз накануне его смерти Наталья Игоревна уехала в Москву. В их квартире лопнул шланг в стиральной машине, залило кухню. Владимир Алексеевич остался под контролем врачей, а Селезнева решала бытовые проблемы. О смерти мужа ей сообщила помощница по хозяйству.

Наталья Селезнева и Владимир Андреев прожили в браке 52 года. Это был прочный и счастливый актерский союз. Они вырастили сына Егора, радовались внукам. По словам Селезневой, несмотря на разницу в возрасте в 15 лет и совершенно разный темперамент: она вспыльчивая, Андреев спокойный, уравновешенный, - они идеально подходили друг другу. За полвека не было ни одной крупной ссоры, ни разу никто не собирал чемоданы, не пытался разбежаться, хотя по молодости ревновали друг друга. Все-таки оба - популярные артисты. Наталья Игоревна говорила, что ей повезло с мужем, и называла его идеальным, очень надежным мужчиной.

«ВЫСТРЕЛ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ОПЕРЕ»

В молодости у красавицы Селезневой кавалеры не переводились. Особенно после выхода на экраны (в середине 60-х годов прошлого века) комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», где она сыграла студентку - хорошую девочку Лиду. В это время у нее был роман с начинающим сценаристом Александром Червинским (автор сценариев к фильмам «Блондинка за углом», «Корона Российской империи, или Снова неуловимые»…). Александр очень трепетно относился к Наталье, сопровождал ее на гастролях. Но, как писала в своей книге «Миронов и я» актриса Татьяна Егорова, мама Селезневой советовала своей единственной дочери «сделать выстрел во французской опере» - то есть найти достойного мужа раз и на всю жизнь. Долго искать не пришлось. Он нашелся сам в 1968 году на съемках музыкального фильма-спектакля «Калиф-аист». Селезнева играла принцессу. Владимир Андреев – калифа. Ей было 23 года, ему – 38 лет.

- Наша любовь началась с первого съемочного дня и длится всю жизнь, - рассказывала Наталья Игоревна в интервью. - Хотя свадьбу мы не устраивали. Пошли и расписались.

Как говорят, ради Селезневой Андреев разрушил свою прежнюю семью. Он был женат на актрисе Наталье Архангельской (Дуняша Мелехова из «Тихого Дона»). К тому времени, когда у него вспыхнул роман с Селезневой, он прожил с Натальей Архангельской 7 лет. И только один месяц в официальном браке. Вот и не верь после этого, что штамп в паспорте не разрушает отношения. Через месяц после регистрации брака Андреев развелся с Архангельской и сразу женился на Селезневой.

ДОЛГО МУЧИЛИ УГРЫЗЕНИЯ СОВЕСТИ

Впоследствии Наталья Игоревна говорила, что ее долго мучили угрызения совести из-за того, что она увела мужа из семьи. Но тогда она была молодой и эгоистичной. И Андреев был неотразим, к тому у него - прекрасный характер и блестящее чувство юмора. С годами угрызения совести притупились. Тем более, что дипломатичный, умный Владимир Алексеевич сумел сохранить прекрасные отношения со своей бывшей женой Натальей Архангельской.

- Я мужа обожаю всю жизнь, - призналась мне Наталья Селезнева. - Всем желаю такого понимания, взаимности, такого плеча. Я не сожалею, что увела Андреева от его прежней жены, потому что он мне судьбой предназначен.

У них были одинаковые взгляды на жизнь. Андрееву нравилось, какая Селезнева хозяйственная, как она прекрасно готовит. Он ей делал милые подарки - привозил из разных стран миниатюрные фигурки селезней (она же Селезнева): глиняные, деревянные, с золотыми головками, серебряными клювами.

Кстати, Наталья Архангельская не держала обиды на соперницу. Наоборот, говорила, что счастлива, что ее бывший муж попал в хорошие руки, мол, всегда к Селезневой относилась хорошо, а с мужем рассталась с легким сердцем. Тем более они продолжали вместе работать в театре имени Ермоловой.

После расставания с Андреевым Наталья Архангельская вышла замуж за французского корреспондента Влада Вишневски (так звучит его фамилия на французский манер), его родители когда-то эмигрировали во Францию.

Наталья АРХАНГЕЛЬСКАЯ: «О Володе могу сказать только хорошее»

Мы дозвонились бывшей жене Андреева, чтобы узнать, как ей удалось сохранить хорошие отношения с Владимиром Алексеевичем даже после развода.

- У нас всегда были нормальные отношения. Какой у него характер? Он бывал разным. Ну что вы хотите: человек прожил большую, красивую творческую жизнь, занимался любимым делом. Театр был его вторым домом, - рассказала нам Наталья Сергеевна. - Он жил в окружении своих родных, любимых детей, внуков. Володя был очень хороший человек. И актер прекрасный, и педагог. Сколько в ГИТИСе он воспитал чудесных артистов (Елена Яковлева, Кристина Орбакайте, Виктор Раков и многие другие – Ред.). Я могу сказать о нем только хорошее.

- Редкость для бывшей жены…

- Наш развод произошел не потому, что кто-то от кого-то ушел. Мы готовы были расстаться еще до того, как у него вспыхнул роман с Селезневой. Хотя мы прожили вместе семь лет, но он уже уходил от меня, потом возвращался, просил расписаться. Мы зарегистрировали брак. А через месяц подали на развод. К этому времени я была готова к расставанию в любую секунду, хотя подробности уже не помню. Разошлись, пожелали друг другу счастья. Такое редко, но бывает. И продолжали работать в одном театре имени Ермоловой, вместе выходили на сцену. Возможно, еще и поэтому, он мне остался близким, родным человеком. До карантина шел наш спектакль «Счастливчики», в котором мы оба играли.

Я и с Наташей Селезневой в прекрасных отношениях - дружеских, уважительных. Ревности между нами не было.

- В Интернете пишут, что у вас есть общая с Андреевым дочь…

- Нет, общих детей с Володей у нас не было. Но у него есть дочь Ольга от первого брака. По-моему, его первая жена была биологом. Но точно не помню. Давно это было…

Прощание с народным артистом СССР Владимиром Алексеевичем Андреевым состоится в среду, 2 сентября в театре имени Ермоловой. Гражданская панихида пройдёт на Основной сцене театра с 13 до 15 часов.

Владимир Алексеевич будет похоронен на Троекуровском кладбище.

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