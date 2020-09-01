“Мы предали своих стариков!" Почему ВОЗ предложила бороться с коронавирусом без карантина - хотя в Швеции высокая смертность

Скандинавская страна ввела гораздо более мягкие ограничения, чем другие государства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала сенсационное заявление. Она признала шведский подход к борьбе с коронавирусом, который еще недавно критиковали за высокую смертность, в качестве модели, которую должны взять на вооружения другие страны мира. Напомним, шведы не закрывали границы, там работали школы, детсады, университеты, рестораны и даже ночные клубы. Режим самоизоляции должны были соблюдать только пожилые граждане из группы риска. Остальным достаточно было придерживаться масочного режима, принципа физического дистанцирования, а также почаще мыть руки.

- Скандинавская страна ввела гораздо более мягкие ограничения, чем другие государства, - заявил доктор Дэвид Набарро один из специальных представителей ВОЗ по борьбе с COVID-19. - Но мы увидели, что ключом к устойчивой стратегии борьбы с коронавирусом является общественное доверие. Власти полагались на ответственность шведов, а те следовали рекомендациям органов здравоохранения страны. Безусловно уровень смертности от COVID-19 в Швеции значительно выше, чем во многих других странах и составляет 57 смертей на 100 000 человек. Однако темпы распространения заболевания и смертность заметно снизились с конца июня. Это дало повод шведскому национальному агентству здравоохранения ослабить ограничения на проведение массовых мероприятий. Теперь вместе могут собираться уже до 500 человек, а не до 50, как было ранее. Мы видим, как правительства других стран снова ужесточают меры самоизоляции на фоне роста заболеваемости. Но самоизоляция это грубый инструмент, который ослабляет экономику, ущемляет интересы в первую очередь бедных людей и малых предприятий. Поэтому мы рассматриваем шведскую модель, как пример для подражания других стран.

Это заявление встретило неоднозначную реакцию даже в самой Швеции. Фредрик Элг, профессор вирусологии из Университете Умео, в интервью Svenska Dagbladet доказывал, что шведская модель наоборот потерпела неудачу: “О каком успехе идет речь, когда у нас почти 6000 погибших? Мы предали своих стариков! (в Швеции большое количество заражений наблюдалось в домах престарелых - авт.)”

Оценить позицию представителя ВОЗ “Комсомолка” попросила Артема Гиля, профессора Высшей школы управления здравоохранением Университета имени Сеченова.

- Артем Юрьевич, нет ли здесь какого-то противоречия? Все-таки уровень смертности это ключевой показатель...

- Противоречие есть. Нынешнее снижение, которое мы видим в Швеции, досталось дорогой ценой, шведы заплатили за это большим количеством жизней и избыточной смертностью. В чем здесь может быть рациональное зерно? Возможно, благодаря своей стратегии Швеция выбрала свой пул смертей от коронавируса за более короткий промежуток времени. В других странах, которые вводили жесткие ограничения, такое же количество людей умрет в течение длительного времени. То есть надо смотреть, какой будет смертность в Швеции по итогам года. Я предполагаю, что этот уровень не превысит показатели других стран, либо будет их незначительно превышать. Потому что в Швеции вероятно сформировалась определенная иммунная прослойка населения, хоть и на короткое время, за счет которой мы наблюдаем снижение смертности. В других странах этот эффект не столь выражен. Во-вторых, я думаю это заявление ВОЗ связано еще с экономическими мотивами. Все-таки экономика всех стран была серьезно подорвана во время пандемии, а экономический кризис как правило плохо сказывается на здоровье населения. Речь идет об увеличении уже не ковидной смертности, а смертности от других причин, прежде всего от хронических неинфекционных заболеваний, обострившихся в связи с гиподинамией, вызванной самоизоляцией, стрессом в связи с потерей многими людьми работы и снижением доходов, еще большим увеличением потребления алкоголя среди злоупотребляющих людей и так далее.

- Часто говорят, что успех шведской модели возможен лишь в Швеции. Поскольку этот подход основывается на высоком уровне гражданской сознательности. На ваш взгляд возможно ли перенести шведскую модель в страны, где больше привыкли полагаться на авось. В Россию, например?

- Начнем с того, что даже учитывая высокую дисциплинированность граждан, все-равно в Швеции наблюдалась избыточная смертность. Что будет если это все перенести в Россию? Нам ничего переносить не надо, у нас и так значительная часть населения не соблюдает элементарные меры безопасности, которым до сих пор добровольно следуют шведы. Люди массово не носят маски в общественных местах и транспорте, игнорируют физическую дистанцию в магазинах, продолжают тесно контактировать с пожилыми членами семьи. И мы видим, что у нас возобновляется рост заболеваемости, есть избыточная смертность и, скорее всего, по итогам года будет не очень хорошая статистика.

- Чем продиктовано заявление ВОЗ? Тем, что ожидается вторая волна, а люди и экономика не выдержат второго пришествия режима самоизоляции?

- Я думаю, заявление продиктовано рядом факторов. Специалисты произвели анализ и синтез самых разнообразных данных. С одной стороны есть снижение заболеваемости и смертности. С другой стороны есть понимание, что растягивание ограничений, выталкивание людей с работы на самоизоляцию приведет к еще большему урону для здоровья. Экономическая активность, уровень безработицы, выплата зарплат и пособий - все это сильно влияет на благополучие и здоровье людей и без коронавируса. А шведская экономика, хотя и тесно связана с глобальной экономикой, но упала далеко не так сильно, как у соседей. И есть еще важное обстоятельство - система здравоохранения приспособилась к условиям пандемии. Налажен механизм быстрого развертывания необходимого количества ковидных коек. Врачи выработали тактику лечения в стационарах. Да, пока еще нет этиотропного лекарства, которое влияет на сам вирус, но у врачей появился важный практический опыт успешного лечения симптомов и осложнений заболевания. То есть руководители ВОЗ понимают, что системы здравоохранения разных стран адаптировались к работе в условиях пандемии COVID-19 и, вероятно, не ожидают неприемлемого уровня смертности в случае второго сезонного осенне-зимнего подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. Значит надо возобновить работу экономики, чтобы она могла профинансировать работу систем здравоохранения в режиме повышенных нагрузок и чтобы здоровье людей не страдало от экономической рецессии больше, чем от коронавируса.

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