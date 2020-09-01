Ефремов в суде – не струсивший человек и не картинный злодей. Он – современный Смердяков

Продолжающийся судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова с самого начала приобрел форму стыдного шапито Фото: Иван МАКЕЕВ

То, что произошло на Садовом кольце 8 июня 2020 года, безусловно, трагедия. Погиб человек. Но, никто даже представить не мог, какая ошеломительная драма начнется после этого.

Продолжающийся судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова с самого начала приобрел форму стыдного шапито, в котором совершенно добровольно согласились принимать участие десятки взрослых, умных, образованных людей.

Адвокаты, заявления для прессы, группы поддержки, ежедневные сотни публикаций, телекамеры всех телеканалов. За этим представлением продолжают внимательно следить миллионы российских (и не только граждан), несмотря на то, что оно по своей форме и содержанию почти сразу превратилось в Дом-2 для взрослых.

Только намного хуже и опаснее.

Судебный процесс над Ефремовым будет иметь тяжелейшие последствия для очень важных общественных страт.

Он полностью дискредитирует российскую судебную систему. Судьи, прокуроры, целая армия государственных чиновников, которые принимают участие в изначально позорном спектакле – играют роль «подсадного» зрителя, которого злой клоун выводит на арену и выставляет посмешищем перед гогочущей толпой.

Адвокаты, заявления для прессы, группы поддержки, ежедневные сотни публикаций, телекамеры всех телеканалов Фото: Иван МАКЕЕВ

Репутация российского суда и так ниже плинтуса. Но то, что с остатками этой репутации происходит в Пресненском суде города Москвы – это избиение ногами лежачего.

Дело Ефремова – это позор и для всей российской адвокатуры. Дело дошло до того, что окажись сейчас рядовой или даже нерядовой адвокат в компании малознакомых людей, ему будет, как бы это сказать, немного неловко назвать свою профессию. Ведь ассоциации у окружающих будут совсем не с почтенным Генрихом Падвой, а с Добровинским и Пашаевым.

Судебное шоу с Михаилом Ефремовым – это подлинная катастрофа не просто для актерской профессии, а для всех русской культуры.

Престиж актерского ремесла в России исторически был очень высоким. Янковский, Евсигнеев, Богатырев или Смоктуновский, действительно, были моральными авторитетами для десятков миллионов людей совсем не потому, что были «звездами». С большими русскими актерами, тем более что, все они играли в театре, люди ассоциировали и свое представление в целом о культуре.

Михаил Ефремов не просто смешал с дерьмом память о своем отце – великом русском актере и основателе МХТ им.Чехова. Он заставил всех думать, что вся русская культура – такая же как он.

Да, мы и так знали, что деятели культуры - просто люди, иногда довольно гадкие. Что они, бывает, болеют, блудят, пьянствуют, лгут, предают близких и продают совесть. Но мало кто мог собрать в себе обычные человеческие пороки в такой концентрации как актер московского театра «Современник» Михаил Ефремов.

То, что он до сих остается актером театра, а «Современник» даже умудрился выпустить специальное заявление, в котором пожелал Михаилу Олеговичу «душевной стойкости» тоже говорит об очень многом.

Возможно, русская культура действительно тяжело больна и Ефремов совершенно не является каким-то исключительным выродком, совершенно чуждым ей. Может быть, напротив, он является самым что ни на есть типичным представителем этой современной русской культуры.

Ефремов в суде – это совсем не слабый струсивший человек, и конечно не картинный злодей. Он – современный Смердяков. Происходящее в суде это формула «может ли русский мужик против образованного человека чувство иметь? По необразованности своей он никакого чувства не может иметь». Да и вся предыдущая биография Михаила Ефремова – это химически чистая смердяковщина.

Судебное шоу с Михаилом Ефремовым – это подлинная катастрофа Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Олегович быстро нашел общий язык со своей совестью и перестал ее стесняться, дав волю своей натуре. Он глумится, троллит, открыто насмехается над семьей погибшего Сергея Захарова и зрителями.

А зрители онемев от изумления смотрят на происходящее и не могут поверить своим глазам. Ведь это тот самый Миша Ефремов, который все два месяца назад каялся «на камеру» и обещал принять судьбу не уворачивась.

Да. Тот самый.

Министру культуры давно уже стоило бы употребить власть и добиться, что суд над Ефремовым, как минимум, стал закрытым. А лучше, чтобы он по-быстрому получил свои 12 лет и полетел излечиваться от тяжелой душевной болезни куда-нибудь в мордовскую глухомань.

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