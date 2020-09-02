Кого адвокаты сестер Хачатурян будут выбирать в присяжные, чтобы получить оправдательный приговор

В Мосгорсуде должны были отбирать присяжных по делу старших сестер Хачатурян - Ангелины и Крестины. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

На этой неделе в Мосгорсуде должны были отобрать присяжных для процесса по громкому делу сестер Хачатурян. (См. «Справка «КП»). Но этот вопрос отложили до 5 октября, так как признанные потерпевшими родственники убитого девушками отца, Михаила Хачатуряна, заболели коронавирусом.

Адвокаты старших сестер Хачатурян (младшую судят отдельно - см. «Справку») совершенно логично выбрали суд присяжных. По статистике, доля оправдательных приговоров в России - меньше 1 процента. Тогда как по данным Мосгорсуда, в прошлом году в районных судах оправдательными приговорами завершились 62% всех процессов с участием присяжных. То есть больше половины. При этом присяжные судят только обвиняемых по тяжким и особо тяжким делам. Это процессы по убийствам, похищению людей, созданию ОПГ и все в таком духе.

Впрочем, сам по себе суд присяжных не гарантирует для подсудимого победы. Для начала ведь адвокаты еще должны выбрать «правильных», «выгодных» заседателей!

Звучит цинично, но это целое искусство, замешанное на психологии.

Мы постарались разобраться, кого же адвокаты сестер Хачатурян будут выбирать в присяжные, чтобы получить оправдательный приговор?

КАК ЭТО УСТРОЕНО: ЗАПРЕТЫ И ЗАРПЛАТЫ

Давайте для начала разберемся на пальцах.

- В Москве кандидатов в присяжные выбирает компьютер, выдергивая из базы жителей, подходящих по возрасту (не моложе 25, не старше 65).

- Отказаться от участия в суде присяжных можно только по уважительной причине. Впрочем, уважительных причин может быть много. Например, известно, что для отбора кандидатов по делу сестре Хачатурян Мосгорсуд разослал около 1,5 тысяч повесток. В суд явились 47 человек, что считается прекрасной явкой.

- Важно: получая повестку, человек не знает, по какому делу ему предлагают быть присяжным. Об этом он узнает, только придя в суд.

- Далее обвинение и защита по очереди отбирают подходящих кандидатов, задавая людям одни и те же вопросы об их биографии. Помимо людей определенного возраста (см. выше) в присяжные запрещено брать священников, бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов, судимых, юристов и адвокатов.

- Часть кандидатов и защита, и обвинение могут отклонить, не объясняя причин. Не понравился человек и все.

- Работу присяжных оплачивают. Заседания чаще всего идут почти каждый день, поэтому государство компенсирует человеку официальную заработную плату на его основном месте работы. Присяжные, которые официально нигде не работают, могут рассчитывать на сумму около 10 тысяч рублей в месяц.

Младшую сестру судят отдельно от старших, так как судмедэкспертиза установила, что во время убийства девушка была в невменяемом состоянии. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

ПСИХИАТРЫ В ДЕЛЕ

Вопреки кино, присяжных уже давно не 12.

- Мы должны отобрать 8 основных присяжных и еще 4-5 запасных - на случай, если кто-то из основного состава по каким-то причинам в итоге все-таки не сможет участвовать, - рассказал «Комсомольской Правде» адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин.

8 присяжных - это потому что суд городской. В районных отбирают лишь 6 человек.

Конечно же, очень интересно знать, кого будут выбирать в присяжные адвокаты сестер, чтобы те в итоге признали девушек невиновными. Мужчин или женщин? Людей какого возраста и социального статуса? От этого ведь зависит очень многое.

- Мы не будем афишировать свою стратегию отбора, - сразу предупредил Паршин.

Родня Михаила Хачатуряна, которая уверена, что сестры заранее все спланировали и убили отца только за то, что он боролся с их распутством, тоже будут выбирать присяжных. Только их задача - чтобы эти люди в итоге согласились, что девушки - не невинные жертвы бытового насилия, а хладнокровные убийцы.

- Мы свою стратегию согласовывали с психиатрами и с людьми, которые достаточно хорошо разбираются в том, как проходит суд присяжных, - призналась сайту kp.ru адвокат потерпевших Юлия Нитченко. - Нам дали хорошие рекомендации, кого выбирать. Но я не скажу, кого. Иначе другая сторона все узнает.

«ШАНС СЕСТЕР - ЖЕНЩИНЫ 40+»

- На месте адвокатов сестер я в первую очередь выбирал бы женщин от 40 лет и старше, - говорит адвокат Павел Левшун. - При отборе присяжных нельзя уточнять личные детали из жизни человека. Но женщин я бы выбирал, предполагая, что кто-то из них мог сталкиваться с бытовым насилием или разводом, дележкой детей. В таком случае больше шансов, что они будут максимально внимательно оценивать доводы защиты девушек.

Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звучит логично. Женщины возраста матери сестер Хачатурян, которую, как утверждает защита, муж еще несколько лет назад выставил из дома вместе со старшим сыном и запрещал общаться с девочками. Логично, что они интуитивно встанут на сторону Ангелины и Крестины.

- Впрочем, решающее значение все-таки будут иметь доводы адвокатов и прокуратуры. У кого они окажутся убедительнее, - говорит Левшун.

- Я бы отталкивался от собственной профессиональной интуиции, - говорит адвокат коллегии «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия, бывший следователь прокуратуры. - Поговорка «глаза - зеркало души» действительно работает. За время работы в следствии у меня выработалась способность отличать характеры людей по их внешности и речи. Пожалуй, этого вполне достаточно для отбора присяжных. Я искал бы здравомыслящих людей, способных к анализу.

ВРЕДНЫЕ ТОК-ШОУ?

У адвоката Евгения Корчаго есть опыт выигрыша суда с присяжными. Его клиента обвиняли в большой взятке (сейчас по этой статье присяжных уже нельзя использовать), но «народные судьи» его оправдали.

- Пол, возраст и социальное положение не так важны, если у адвоката есть на руках реальные козыри, - считает специалист. - Сам по себе суд присяжных более точный, потому что у судей с годами начинается профессиональная деформация. Он доверяет системе: мол, если следствие дошло до суда, значит, виновен! Оттого и такой мизер оправдательных приговоров.

- Но ведь может быть, что за прошедшие два года присяжные следили за этим делом как обыватели. Смотрели ток-шоу, читали газеты. А в целом общественное мнение, кажется, больше на стороне сестер, чем их убитого отца.

- Так, конечно, может быть. Но, повторюсь, если у одной из сторон есть мощная доказательная база, шлейф ток-шоу не будет иметь решающего значения. Мой клиент, которого в итоге оправдали, был крупным чиновником, информационный фон вокруг был, мягко говоря, не за него. Но присяжные выслушали наши доводы, доводы следствия и решили, что взятки не было.

Адвокат Корчаго уточняет, что главный вопрос, который будет стоять перед присяжными в деле сестер: совершали они преступление, в котором их обвиняют (убийство по предварительному сговору) или нет.

- Мне кажется, защита выбрала правильную стратегию. Они будут доказывать, что действия девушек были необходимой обороной. В крайнем случае, уже в суде то, что произошло, могут расценить как превышение необходимой обороны. Это тоже уголовная статья. По ней можно получить до 2 лет колонии. Но и срок исковой давности по ней - два года. Если в итоге их признают виновными по этой статье, прямо их освободят в зале суда - сидеть будет уже нечего.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Пол имеет значение?

- Считается, что мужчины в целом более строги, а женщины наоборот более склонны оправдывать подсудимых или относиться к ним со снисхождением, - говорит клинический и судебный психолог Татьяна Хрущева. - Но на самом деле было много исследований, которые показывали, что прямой связи между полом присяжных и итоговым вердиктом нет. Но при этом исследования говорят о влиянии других аспектов. Например, молодые присяжные (до 30 лет, - Авт.) обоих полов более склонны к оправданию. А вот присяжные с более высоким жизненным статусом чаще голосуют за обвинение подсудимых. Поэтому, на мой взгляд, защите девушек могли бы быть выгодны присяжные обоих полов не старше 47 лет, люди из среднего класса.

СПРАВКА «КП»

- Летом 2018 года жители многоэтажки на Алтуфьевском шоссе нашли в подъезде тело 54-летнего Михаила Хачатуряна, истекшего кровью после нескольких ударов ножом в шею и грудь.

- Дочери убитого - 19-летняя Ангелина, 18-летняя Крестина и 17-летняя Мария - признались, что это сделали они.

- Почему? По словам девушек, отец в течение многих лет унижал их, избивал и сексуально домогался.

- Тем не менее, сестрам предъявлено обвинение по тяжкой статье «убийство по предварительному сговору, совершенное группой лиц» (до 20 лет тюрьмы).

- Психиатрическая экспертиза признала, что в момент совершения убийства младшая сестра Мария Хачатурян находилась в невменяемом состоянии, поэтому ее будут судить отдельно - ей грозит принудительное лечение, а по закону таких обвиняемых не могут судить присяжные.