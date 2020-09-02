Генерал Алексей Рапота: 350 боевых вылетов, 300 писем о Любви и монумент солдату подо Ржевом

На кителе генерал-майора авиации Алексея Рапоты сразу три ордена Красной Звезды и орден Красного Знамени, которые вручались только за реальные боевые подвиги. А на столе - портрет с женой и макет того самого памятника - солдату подо Ржевом.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Квартира Алексея Никифоровича напоминает картинную галерею - он член Союза художников России. На полке - около двух десятков его книг: Рапота - член Союза писателей. А еще - поэт. Ну и, пожалуй, самое главное - этот удивительный человек живет такой жизнью, что ее хватило бы на десяток ярких биографий.
В 42-м подо Ржевом: 4 - 5 вылетов за ночь
- Ваши стихи о войне невозможно слушать без слез, Алексей Никифорович...
- Я зарифмовал имена моих однополчан-летчиков - и погибших на той войне, и не доживших до наших дней. От этого память о них - светлее...
- У вас у самого сколько боевых вылетов?
- Больше 350. (В том числе 200 - подо Ржевом.) В 42-м я делал там по 4 - 5 вылетов за ночь. Летал сначала на Р-5, а потом, когда у нас их почти не осталось, на По-2 стали летать.
- Все удачные, ни разу вас...
- ...Меня не сбили. Но все полеты тяжело давались. Время было тяжелейшее, 42-й год - особенно. Начал летать штурманом звена, в звании старшего сержанта. В моем экипаже было двое - вместе со мной. А закончил войну в звании капитана, советника чехословацкой авиадивизии.
Обозреватель "Комсомолки" Александр Гамов и генерал Алексей Рапота
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С монументом мне помог сын Григорий
- Мы чисто случайно узнали, что именно вы - боевой летчик, генерал Рапота - были инициатором создания монумента Русскому Солдату подо Ржевом. Его открыли Владимир Путин и Александр Лукашенко. А вы там не были?
- Нет, на открытие я не ездил, у меня здоровья уже для этого нет.
- А как вы добились, чтобы такой памятник поставили?
- После войны все и говорили, и писали, что Победу завоевал советский солдат. Я говорю: да, действительно. Кого больше погибло? Солдат. А где у нас памятник нашему солдату? В Германии в Трептов-парке. В Болгарии, в Пловдиве, -«Алеша». А где у нас равный по масштабу? Нет такого... Я писал, звонил - что такой монумент нужен.
- Кому вы писали?
- Ельцину - президенту. А в основном я писал Лужкову.
- И что вам отвечали?
- Мне отвечали так. Идите на Поклонную гору, там увидите образ советского солдата. А потом, когда мой сын Григорий стал Госсекретарем Союза России и Белоруссии (напомню, генерал-лейтенант Григорий Алексеевич Рапота в прошлом - заместитель руководителя Службы внешней разведки РФ. - А. Г.), у него появилась связь с Министерством культуры, Министерством обороны, губернатором Тверской области... И он с сочувствием и пониманием отнесся к моей просьбе. И начали вести на эту тему разговор.
- С кем?
- Ну как раз с инстанциями, которые я только что назвал, - чтобы поставить. У меня было желание соорудить памятник в Москве, но это не получалось. Пришли к выводу, что его надо - во Ржеве. Я с этим согласился. Потому что другого места, где столько погибло наших солдат, не было. Было 17 проектов памятника.
- С вами согласовывали?
- Мне показывали. Выбрали этот вариант..
- Вам понравился?
- Конечно. Этот солдат - вроде как в вечности парит. Он выражает солдатскую душу нашего народа. Советского и российского.
Григорий Алексеевич Рапота на открытии памятника в Ржеве
Фото: Михаил ФРОЛОВ
«Только Таню увидел - и сразу в ЗАГС!»
...Нам очень хотелось почитать эти письма - из 42-го! - с аккуратным девичьим почерком на серых конвертах: «Боевому летчику Рапоте». Но Алексей Никифорович как положил на них свою слегка подрагивающую ладонь, так ни разу ею и не пошевелил.
- Надо же - письма с фронта, оказывается, так хорошо сохраняются, Алексей Никифорович...
- С фронта - Тане, и от нее - мне. Их здесь больше 300.
- Все про любовь?
- А ты как думаешь? А еще - про верность.
- Правда, что вы через эти письма с ней и познакомились?
- Она в Москве, студентка московского педагогического училища. В 42-м классная руководительница педучилища говорит: «Девушки, напишите с 1 мая поздравления солдатам и офицерам на фронт». Они, конечно, написали. И послали на Западный, в политуправление. Оно размножило это письмо и разослало по всем подразделениям. Письмо было подписано тремя фамилиями - Киселева, Макарова и Шлыкова. И один экземпляр пришел к нам. А мне комиссар говорит: «Ты девушкам письма пишешь, давай, напиши и этим тоже». Я написал, ему показал, он чуть-чуть подправил - «Давай, отправь». Я подумал, на какую фамилию отправить. Почему-то решил на имя Шлыковой.
- А у вас фотографии ее не было?
- Нет. Она потом прислала.
- Скажите, а в любви вы Татьяне в письмах объяснялись?
- Ну конечно. Мы до того дописались… Дело было только во встрече. Встретились и сразу пошли в загс.
- Тогда сразу расписывали?
- Да. И прожили мы с Таней 70 лет. (Несколько лет назад супруга Алексея Никифоровича - Татьяна Степановна - скончалась. - А. Г.) Тани нет, но она со мной. Наша любовь - здесь. (Генерал Рапота-старший прижал руку к сердцу.)
- А Григорий - это старший у вас?
- Да, старший. Есть еще сын Михаил. Он работал в сфере внешней торговли. Сыновья меня не забывают. Через день обязательно кто-то приезжает...
...И ЕЩЕ ОБ ОЧЕНЬ ЛИЧНОМ
«За Белоруссию болит душа...»
- Алексей Никифорович, вы новости по телевизору смотрите или, как многие ветераны, выключаете телевизор, чтобы не расстраиваться?
- Я смотрю. Расстраиваюсь. За Белоруссию болит душа.
- А Григорию Алексеевичу что говорите?
- Он на днях был у меня. Я ему задал вопрос по этому поводу. Он говорит: папа, надеемся, что со временем ситуация стабилизируется.
Квартира Алексея Никифоровича напоминает картинную галерею
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ
Черный ворон вновь кружится,
Над могилами бойцов,
Мне же, вспомнивши, не спится
От кровавых тех боев,
Тех боев у деревушки,
На опушке, у ручья,
Где стояли три избушки,
Почерневши от огня,
Где шел бой вторые сутки,
Бой кровавый день и ночь,
Грохотали танки, пушки,
Пришла рота, чтоб помочь.
Прямо с ходу шли в атаку
По изрытой сплошь земле,
Под огнем вступали в драку
С трехлинейкою в руке.
Это шли бойцы-солдаты,
Защищая дом и честь,
За погибших всех - расплата
Под Смоленском, Вязьмой, здесь.
Алексей Рапота.