Отец Виктора Цоя расстроен сценарием фильма о сыне

Отец Виктора Цоя был очень расстроен и недоволен сценарием Фото: Олег ЗОЛОТО

3 сентября в российских кинотеатрах запланирована премьера фильма Алексея Учителя "Цой". В главных ролях - лучшие лица нашего кино: Паулина Андреева, Юлия Пересильд и Евгений Цыганов.

1 сентября сын Виктора Цоя выступил с критикой фильма. По словам Алекса Цоя, вопреки заверениям, что сценарий согласован с родственниками Виктора Цоя, киношники не согласовали ничего и проигнорировали "фу", высказанное наследниками.

"Я был против этого фильма с самых первых версий сценария, которые мне показали, написал Алекс Цой в своем фейсбуке. - Рассказанная в нем история — полностью вымышленная, кроме факта гибели моего отца в аварии в Латвии в 1990 году. Я это знаю точно, потому что я там был. Создатели пытаются использовать известную фамилию, чтобы заработать на сомнительных фантазиях".

Также сын музыканта выложил обращения президенту и министерству культуры.

Из текста письма следует, что в фильме распространяются сведения, порочащие семью и известных людей, а также без согласований с наследниками использованы результаты интеллектуальной деятельности Виктора Цоя. Отмечается, что отец Виктора Цоя был очень расстроен и недоволен сценарием, причем, даже черновой вариант фильма родственникам так и не показали.

Режиссер фильма, Алексей Учитель не раз отмечал, что снятое кино - отнюдь не байопик, а притча и в первую очередь ему была интересна ситуация вокруг водителя, в чей автобус врезался Цой. Об этом свидетельствует и анонс фильма:

"Павел Шелест был правильный мужик. Не любил крутых поворотов. Всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскаленной трассе Слока-Талси в его автобус врезался «Москвич» Виктора Цоя. Кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней".

Режиссер подчеркивал, что образы в фильме - скорее, собирательные.

Однако родственников Виктора Цоя такие рассуждения не устраивают: "как ни прячься за собирательными образами, всем понятно, кто есть кто в фильме и в каком неприглядном виде они показаны. Не по правде, а ради праздной скандальности", - отмечают они.

Родственники не исключают возможных судебных разбирательств, но надеются "решить ситуацию в кратчайшие сроки, не злоупотребляя возможностью ожидать решения суда".