Вопрос дня: Дело Ефремова - еще суд или уже шоу? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы, заслуженная артистка России:

- Суд терпеливо выслушивает свидетелей, а СМИ все превращают в шоу. Сам Ефремов ведет себя как негодяй, не по мужски. Мы с ним работали в одном фильме. На площадке он был нормальный. Потом встречались в фитнесс-клубе. Он хвастался, что в день проплывает два километра. И мне было горько, когда увидела его в таком состоянии.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток:

- Михаил Олегович не только алкоголик и наркоман, но и актер - потому превращает в шоу все, чего касается. И адвоката выбрал соответствующего. Можно ли перевоспитать подсудимого? На зоне труднее, чем на воле добыть вещества, которыми он из себя вышибал мозги. (подробности)

Дана БОРИСОВА, телеведущая:

- Последние три заседания - это цирк. Сначала было сочувствие, а сейчас это шоу адвокатов. Я с Ефремовым снимала интервью на Тверской - он пришел и хлебал всю съемку красное вино. Для него это было нормальное состояние. (подробности)

Вадим ДРОБИЗ, глава Центра исследований рынков алкоголя:

- Я четко разделяю деятельность Ефремова в театре и кино и его новую ипостась преступника, который совершил убийство. Его место в тюрьме. И суд не должен превращать это в шоу. Если человек алкоголик-убийца - он должен быть изолирован от общества.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:

- Это трагедия. Я не смотрю телесюжеты, иногда читаю сообщения. К моему сожалению, это превращается в шоу. Я видел роли Ефремова. Он замечательный актер. По своему таланту вряд ли уступает своему великому отцу. Но то, что происходит сейчас, вызывает печаль.

Марк ТИШМАН, певец, телеведущий:

- Пытаюсь пропускать мимо. Мне больно из-за того, во что это превратилось. С Ефремовым не пересекался никогда - больше видел в театре его маму, Аллу Покровскую. Алкоголизм - страшная болезнь. Превратили в квази-шоу, жуткое для всех сторон. Хочется отгородиться. Но моя мама смотрит и переживает, а когда начинает рассказывать, я ее прошу: мама, можно без этого? Это выше моего понимания.