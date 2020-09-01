Онкология беспощадна: звезда "Ворониных" Борис Клюев перед смертью тяжело болел

Несмотря на серьезный недуг, Клюев постоянно работал в кино и театре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Борис Клюев умер на 77-м году жизни. Последние два года звезда сериала "Воронины" боролся с онкологией. Несмотря на тяжелый недуг - у актера был рак легких, Борис Владимирович надеялся победить болезнь.

"Борис Клюев умер, он был тяжело болен", - сказала директор Малого театра Тамара Михайлова.

Два года назад у артиста обнаружили рак легких. Актеру было очень тяжело, но он старался держаться изо всех сил, до последнего дня верил, что серьезный недуг отступит и он сможет жить счастливо и спокойно. Актер говорил, что готов к любому варианту событий: "Я считаю, что прожил интересную красивую жизнь, и если Господь возьмет меня, я отнесусь спокойно. Хотя сейчас все это лечится, и надеюсь, что организм меня не подведет".

Никто не знал, как он чувствовал себя на самом деле. Клюев периодически находился в больнице. "Делаются все необходимые процедуры, чтобы ему полегчало", - делился режиссер Владимир Бейлис в программе "Ты не поверишь!".

Жаловаться актер не привык Фото: Николай Галкин

Несмотря на серьезный недуг, Клюев постоянно работал в кино и театре. Жаловаться актер не привык. "Да, я болен, - рассказывал Клюев о борьбе с раком легких в программе "Судьба человека". - Знаете, я всегда был физически сильным: до 65 лет поднимал штангу, играл в футбол, большой теннис… И однажды, когда вдруг почувствовал, как что-то закололо в легком, я не обратил внимания и продолжил репетировать спектакль. Два месяца я ходил на работу в театр с двусторонним воспалением легких. А когда совсем стало нехорошо - температура 39 и прочее - сделал рентген. Тогда-то мне и сказали о болезни".

Борис Владимирович не скрывал: иногда наваливается такая тоска, что хоть волком вой. "Жизнь достаточно суровая штука. Конечно, хочется иногда и поныть, и поскулить, - признался актер. - Но опускать руки, впадать в отчаяние нельзя, ведь все мы пришли на эту землю, чтобы выполнить свою миссию. И надо это делать", - признавался он.

Много лет назад актер пережил трагедию. Его единственному сыну Леше было 24 года. Он просто заснул и не проснулся. "Не было никаких проблем со здоровьем, он не курил, не пил, вел здоровый образ жизни. Как констатировали врачи, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Мне тогда было очень тяжело перенести его уход, но я понимал, что надо продолжать жить. Я не мог, к примеру, уйти в запой, ведь уважаю своих зрителей и не могу перед ними появиться в непотребном виде. После смерти сына я не отменил ни одного спектакля", - с болью вспоминал артист.

Напомним, Борис Клюев дебютировал в кино в далеком 1968 году. Известность пришла а актеру спустя 10 лет с ролью графа Рошфора в легендарной картине "Д Артаньян и три мушкетера". Кроме того, Клюев снимался в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "ТАСС уполномочен заявить" и других известных советских картинах.

Борис Владимирович надеялся победить болезнь Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Но особую славу ему принесла роль Николай Петрович из сериала "Воронины". Борис Владимирович участием в мыльной опере гордился: "Мы делали качественный продукт, за который не стыдно! - говорил он. - В советское время я переиграл огромное количество графов, маркизов, немцев и интеллигенции. Считалось, что с моей внешностью трудно сыграть председателя колхоза где-нибудь в Рязани. А оказалось, что штаны с пузырями на коленях и майка на три размера меньше меняют человека до неузнаваемости".

Борис Владимирович участием в мыльной опере гордился

За десять лет вышло более 500 серий ситкома, а фразочки сурового пенсионера в трико и майке-алкоголичке вроде "Египетская сила!" ушли в народ. На экране Клюев всегда выглядел бодрым. Поэтому зрители даже не догадывались, что в последних сезонах актер появлялся на съемочной площадке, превозмогая боль.

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