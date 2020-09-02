Без пушапа и фотошопа: Ивлеева в бикини показала, как увеличить грудь за пять секунд

Настя Ивлеева снимается в новом сезоне "Орла и решки". Фото: Инстаграм.

Настя Ивлеева вернулась к съемкам в популярном телепроекте «Орел и решка»: вместе с соведущей Юлией Коваль 29-летняя телеблондинка путешествует по Черногории. Эта страна недавно открыла границы для россиян, однако авиасообщение с ней Россия пока не возобновила. Как именно они добирались до Черногории, Настя и Юля не рассказывают, но, скорее всего, съемочная группа прилетела туда через Стамбул. В Инстаграме Ивлеева делится кадрами со съемок, которые проходят на популярных курортах. Опубликовала Настя и несколько фотографий, сделанных во время морской прогулки на яхте. На своей страничке телеведущая продемонстрировала, как можно быстро увеличить грудь для соблазнительного фото в Инстаграме – без бюстгальтера с эффектом пушап и без фоторедакторов.

На одном из снимков Настя позирует в черном бикини. Телеведущая делится своим проверенным секретом: нужно сжать грудь предплечьями, и тогда формы будут эффектно выпирать из лифчика.

Телеведущая поделилась секретом, как делать соблазнительной грудь на фото: нужно сжать бюст предплечьями. Фото: Инстаграм.

На следующем кадре она показала, как ее бюст выглядит на самом деле. Кто-то сфотографировал Ивлеву сбоку, пока она делала селфи на смартфон.

- Ожидание и взгляд со стороны, - иронично подписала телеведущая.

За месяцы коронавирусной самоизоляции Настя всерьез занялась своей фигурой: села на диету и усиленно занималась спортом. И в итоге сбросила почти 10 килограммов.

- Вот листья салата, вот тунец, помидорчик, кукурузочка. И все! Хрумкаем — худеем, - делилась она в Инстаграме немудреным секретом своей диеты.

На другом кадре Настя показала, как она в этот момент выглядит со стороны. Фото: Инстаграм.

Правда, вместе с килограммами ушли и пышные формы. Теперь Настя сетует, что ее грудь выглядит не так соблазнительно, как раньше. Но при этом уверяет, что с новыми формами она чувствует себя гораздо комфортнее.

- Открою секрет — когда ты жирная — сиськи тоже жирные. Когда ты стройная, то и сиськи стройные. Мне лично жирные сиськи не нравятся. Силиконовые нравятся, а жирные нет! Я пока силиконовые не хочу, хожу со стройными. С момента как мы с вами познакомились, я была толще на 10 кг. Вроде все логично, вопрос закрыт, - заявила Ивлеева подписчикам.

В новом сезоне «Орла и решки» Настя и ее соведущая путешествуют по тем странам, в которые туристы могут попасть даже во время карантина. Журналисты выяснили, какой гонорар платят Ивлеевой за съемки в трэвел-шоу: за каждую серию она получает 400 тысяч рублей. Плюс ей заплатят по 500 тысяч рублей за каждую рекламу с ее участием. Всего же за сезон она заработает 18 млн рублей. Гонорар Юлии Коваль за съемки гораздо скромнее: ей платят по 100 тысяч рублей за каждый выпуск.

Помимо зарплаты на ТВ Настя хорошо зарабатывает в Инстаграме. В свежем рейтинге Forbes, подсчитавшем доходы отечественных знаменитостей за рекламу в Инстаграме, Ивлеева стоит на шестом месте. По данным издания, за минувший год она заработала 610 тысяч долларов.

Из-за съемок Насте пришлось снова расстаться с мужем – 26-летним рэпером Элджеем. Пара поженилась в прошлом году и разъехалась практически сразу после свадьбы. Ивлеева улетела на съемки «Орла и решки», Элджей – на гастроли. Как признавалась телеведущая, она месяцами не виделась с мужем. Точку в их разлуке поставила пандемия – супруги засели на самоизоляцию в своем подмосковном особняке. Всю весну и лето они провели вместе, а теперь снова вернулись к работе.