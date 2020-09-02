«Горжусь Ромашечкой»: Водянова отдала в школу 4-летнего сына от миллионера Антуана Арно

Наталья Водянова отвела младшего сына в школу. Фото: Инстаграм.

Наталья Водянова, как и миллионы мам, отвела 1 сентября детей в школу. В этом году в семье супермодели новый учебный год начался со знаменательного события: учиться отправился младший из детей манекенщицы, сын французского миллионера Анутана Арно. Роману всего четыре года, поэтому, как рассказала Водянова в Инстаграме, малыш очень волновался перед началом занятий. Наталья поделилась на своей странице трогательным кадром, на котором она позирует вместе с сыном. Маленький Роман нежно обнимает ее за шею, повернувшись спиной к камере.

- Первый пошел… Очень горжусь Ромашечкой сегодня. Очень хотелось ему, чтобы лето не кончалось, но он взял себя в руки и без слез переступил через порог своей новой школы. Всех с праздником знаний, с первым сентября! - подписала фото Наталья.

Подписчики звезды удивились: а не маловат ли еще Роман для школы? В комментариях модель объяснила, что отдала сына на дошкольное обучение – аналог российского детского сада. Для образования своего ребенка Водянова и Арно выбрали одно из учебных заведений в центре Парижа.

Модель растит двоих сыновей от Антуана Арно. С наследником одной из богатейших семей планеты Наталья Водянова познакомилась в 2011 году после того, как развелась с британским лордом Джастином Портамном. В браке с английским аристократом она родила троих детей - 18-летнего Лукаса, 14-летнюю Неву и 12-летнего Виктора. Сам Антуан рассказывал, что влюбился в Водянову с первого взгляда. Он увидел ее, когда она снималась в фотосессии для рекламы модного дома, где работал Арно. В союзе с Антуаном у Натальи появились еще двое сыновей — в 2014 году родился Максим, а в 2016-м — Роман.

Этим летом Наталья и Антуан собирались сыграть пышную свадьбу. Но их планам не суждено было сбыться из-за пандемии коронавируса. Модель и ее 42-летний жених планировали торжество на начало лета. Влюбленные хотели пожениться во Франции, в регионе Шампань. Наталья уже выбрала платье и даже разослала приглашения 300 гостям. Но из соображений безопасности жених и невеста отменили торжество. Скорее всего, они поженятся уже в следующем году.

Летние каникулы Наталья с семьей провела на Лазурном берегу, в Сан-Тропе. Звездное семейство поселилось в фешенебельном пятизвездочном отеле с большим бассейном. Неудивительно, что детям Водяновой хотелось, чтобы лето не кончалось. На отдыхе манекенщица каждый день ходила с детьми на пляж и с удовольствием строила вместе с младшими замки из песка.