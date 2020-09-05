От "А" до "Москвы": история составов столичного метро

Ретро-поезд.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Парк вагонов Московского метро за последние десять лет расширялся и обновлялся как никогда раньше. Четыре типа поездов запускали с 2010 по 2019 годы. Среди них - последние модификации номерных поездов, а также поезда "Русич", "Ока" и "Москва". Со дня на день пассажиры смогут прокатиться в составе нового поколения "Москва-2020". Сегодня самое время оглянуться назад и вспомнить, какими были первые поезда метро и что в них поменялось за прошедшие десятилетия.
ФОТОГАЛЕРЕЯ
1. Серия А
Первые поезда Московского метрополитена собрали в 1934 году на Мытищинском машиностроительном заводе специально к открытию подземки. До наших дней в электродепо "Измайлово" сохранился целый состав из полностью восстановленных вагонов серии А.
Поезд серии «А». Фото: АГН "Москва"
2. Серия Б
Эти вагоны изготовили в 1937 году для линий второй очереди метро. По сути, это была усовершенствованная серия А. При этом в новых вагонах улучшили систему вентиляции. Теперь воздух более равномерно обдувал весь салон.
Серия Б. 1943 г. Фото: Википедия
3. Серия Г
Эти вагоны обозначили буквой Г, потому что их сделали для Горьковской линии. Первые шесть вагонов произвели в 1940 году. Эти поезда метро с новым электрооборудованием и электрическим торможением стали тогда одними из самых современных в мире по многим показателям.
Москва. На станции метро "Проспект Вернадского". Фотохроника ТАСС
4. Серия Д
Эти вагоны производили серийно с 1955 по 1963 год. Название Д им присвоили просто потому, что первые серии А, Б, В и Г случайно повторили алфавит. В новом салоне впервые появились карманы возле дверей для стоящих пассажиров.
Серия Д. Фото: АГН "Москва"
5. Серия Еж
В 1960-е в Ленинграде появились станции новой конструкции. Прежние составы для них не подходили. Поэтому разработали новый вагон Е с более симметричными дверями. После модернизации вагоны Еж-3 до середины 2020 года ездили на Таганско-Краснопресненской линии. Затем последние из них заменили на поезда серии "Москва".
Серия Еж.
6. Номерные
Самая массовая с 1976 года серия вагонов не только в истории столичного метро, но и в мире. Впервые в салоне появилось люминесцентное освещение и экстренная связь пассажиров с машинистом.
Последний поезд старого образца в электродепо «Владыкино». 2015 год Фото: АГН "Москва"
7. "Яуза"
Первый поезд собрали из таких вагонов в 1990 - 1991 годах. Главное их отличие от всех предыдущих моделей - новая система управления тяговым приводом. Она позволяет поезду плавно набирать и сбрасывать скорость.
"Яуза". Фото Игорь ЗОТИН/ИТАР-ТАСС/.
8. "Русич"
Эти поезда для работы на наземных линиях выпускались с 2003 по 2013 год. Впервые в салоне появилась система отопления и кондиционеры.
"Русич"
9. "Ока"
Новые вагоны производили с 2010 по 2016 год. Впервые именно в этой модели сделали сквозной проход между вагонами. Сейчас такие поезда ходят по Серпуховско-Тимирязевской, Калининской, Солнцевской и Большой кольцевой линиям.
"Ока".
10. "Москва"
Отечественные поезда нового поколения стартовали в 2017 году. Они надежны, комфортны и более вместительны, чем их предшественники. Скоро пассажиры смогут ездить в принципиально новых поездах - "Москва-2020". Впервые составы мосметро оснастят широкими внешними информационными табло на бортах. А салон станет ещё удобнее и функциональнее.
Поезд типа "Москва". Фото: АГН "Москва"