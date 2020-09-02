«А выглядишь на 25»: Сальма Хайек отметила 54-летие в пикантном купальнике

54-летняя Сальма - по-прежнему одна из самых красивых актрис Голливуда. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сальма Хайек 2 сентября отмечает 54-летие. Голливудская дива никогда не скрывала свой возраст, и потому в свой день рождения первой рассказала поклонникам, что она чувствует, став на год старше. Актриса поделилась в Инстаграме снимком, на котором позирует в желтом купальнике с пикантными разрезами, поверх которого она накинула юбку в тон. Облегающая ткань купальника подчеркнула все изгибы женственного тела Сальмы, в том числе ее пышнй бюст.

- Я очень благодарна и горжусь каждым из моих 54 лет. Спасибо за все поздравления с днем рождения! - обратилась артистка к поклонникам.

«Тебе точно 54?», «А выглядишь на 25!», «Моя самая любимая актриса прекрасна как всегда», - пишут фолловеры в комментариях и поздравляют Сальму с новым годом ее жизни.

Днем ранее звезда опубликовала на своей страничке еще одну фотографию: Хайек снялась на вершине горы у моря в черном купальнике, парео и широкополой шляпе.

- Угадай, кому завтра исполнится 54? Кстати, это не старая фотография! - кокетливо похвасталась актриса.

Сальме есть чем гордится: в свои годы она выглядит подтянутой и моложавой. Актриса сохраняет аппетитные формы, но при этом тщательно следит за фигурой. Сальма поддерживает форму с помощью йоги и силовых упражнений.

- Я занимаюсь с тренером из Лондона. Она научила меня держать свое тело таким образом, чтобы мышцы были активны весь день. Поэтому даже когда вы чистите зубы, вы прорабатываете мелкие мышцы, - призналась как-то Хайек в одном из интервью.

Актриса отмечает день рождения на курорте. Фото: Инстаграм.

Суть тренировки состоит в том, чтобы постоянно держать тело в тонусе с помощью специальной техники дыхания. Она позволяет сохранять в напряжении живот, ягодицы, спину, ноги и руки — благодаря этому мышцы тренируются сами собой.

Глядя на миниатюрную Сальму (рост брюнетки — всего 1 метр 57 сантиметров), действительно сложно поверить в то, что ей уже за пятьдесят. Актриса словно живет по собственным биологическим часам. В 41 год Сальма родила дочь Валентину, сейчас девочке 13 лет.

Актриса гордится своими мексиканскими корнями и часто проводит отпуск в родной стране (вот и сейчас поклонники подозревают, что фото у моря, снятые для Инстаграма, сделаны в Мексике). При этом Хайек не раз признавалась, что на нее часто косо смотрят в высшем обществе, в которое она вошла благодаря мужу – одному из богатейших людей Франции и мира Франсуа-Анри Пино. 58-летний Пино владеет целой модной империей - в нее, в частности входят бренды Yves Saint Laurent, Gucci и многие другие. Общее состояние концерна PPR оценивается в 23 миллиарда, личное состояние семьи Пино – в 8 миллиардов.

- Я всегда поражаюсь тому, что постоянно принимала правильные решения, - рассказывала Сальма Хайек в интервью «КП». - Например, мое замужество. Мне все говорили, что это никогда не сработает, ведь мой муж живет на другом континенте, и все надо мной смеялись. А вот посмотрите-ка на нас 14 лет спустя!