Звездный городок остался единственным местом на Земле, где можно готовить космонавтов к полетам в другие галактики

Физики обосновали возможность межзвездных перелетов.

Караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды

Если в ткани пространства-времени и в самом деле существуют тоннели, которые соединяют точки Вселенной, удаленные друг от друга на огромные расстояния – в тысячи, а то и в миллионы световых лет, то сквозь эти так называемые «кротовые норы» или «червоточины» (wormholes) вполне можно летать туда-сюда. Или даже из прошлого в будущее. И наоборот. Подобные перемещения не представляли бы для людей очень уж большой опасности. К такому выводу пришли американские физики - Хуан Малдасена (Juan Maldacena), профессор Института перспективных исследований (Institute for Advanced Study), и Алексей Милехин (Alexey Milekhin) - бывший наш соотечественник, а ныне выпускник Принстонского университета (Princeton University). Своей научной работой под названием «Проходимые для людей кротовые норы» (Humanly traversable wormholes) они сильно обнадежили энтузиастов, которые уже было совсем отчаялись, потеряв всякую веру в то, что посланцы нашей человеческой цивилизации хоть когда-нибудь доберутся до других галактик.

О «кротовых норах» рассказывают примерно так: мол, представьте, что пространство это лист бумаги. Чтобы попасть из одной его точки в другую, нужно преодолеть, допустим, 20 сантиметров. Но если согнуть лист, совместить точки и проколоть бумагу, то сквозь образовавшуюся дыру можно почти мгновенно оказаться в другой точке. Нечто подобное должно иметься и во Вселенной – в ее масштабах, конечно. Это не противоречит теории относительности Эйнштейна. Он сам намекал на такое чудо, решая вместе с математиком Розеном соответствующие уравнения. За что «кротовые норы» стали уважительно называть «мостиками Эйнштейна-Розена».

В теории "кротовая нора" выглядит примерно так.

Но в проходимость своих «мостиков» Эйнштейн не верил. Полагал, что никакой живой организм не выдержит гравитационных перегрузок – приливных сил, возникающих на входе в «нору».

Из расчетов принстонских ученых следует: в «норе» с устьем диаметром не менее 1500 километров перегрузки будут отнюдь не запредельными – не более 20 g. И то – на доли секунды. Тренированные космонавты смогли бы выдержать.

А тренироваться есть где. В Звездном городке - в «Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина». Только там сейчас сохранилось необходимое оборудование – центрифуга, которая позволяет создавать перегрузки аж в 30 g.

Американцы демонтировали свою центрифугу еще в 1971 году, а мы зачем-то оставили. И даже модернизировали.

Некоторые теоретики полагают, "кротовые норы" могут соединять даже всленные.

Где они – эти «кротовые норы»?

Еще до Малдасены и Мелехина в существовании проходимых «кротовых нор» убеждали Паоло Салуччи (Paolo Sаlucci) - физик из Международной школы передовых исследований SISSA в Триесте (Италия) и его коллеги из Индии и США. Из их статьи, опубликованной в журнале Annals of Physics, следует: как минимум один спонтанно возникший когда-то в результате неких энергетических и квантовых флуктуаций пространственно-временной тоннель, ведущий в другие галактики, а то и в другие вселенные, расположен в центре Млечного пути. В самом его центре. На него указывают аномалии в движении звезд, скорость которых отличается от вычисленной согласно законам небесной динамики.

В этом смысле перспективны и другие галактики. В каждой, как полагают ученые, должно быть по «норе». Как минимум. Более того, какая-нибудь может найтись даже в Солнечной системе. Помимо всего прочего ее искал российский космический телескоп «Радиоастрон» пока не вышел из строя.

Не исключено, что когда-нибудь «нору» подходящего размера получится проделать искусственно. Физик Кип Торн, придавший научное правдоподобие нашумевшему в свое время фильму «Интерстеллар», герои которого нашли «кротовую нору» в районе Сатурна, с 1988 года уверяет: «мостики Эйнштейна-Розена» можно навести при помощи некой отрицательной энергии. И многие физики его поддерживают. Но представлений о том, как практически получить эту самую отрицательную энергию пока не имеют. А жаль.

"Кротовая нора" может образоваться даже рядом с Землей.

КСТАТИ

Быстрее света? На самом деле это очень медленно

Не найдем «кротовые норы» - никогда не увидим другие миры. Слишком много времени уйдет на то, что добраться до них даже на самых, казалось бы, быстроходных звездолетах.

Это наглядно продемонстрировал Джеймс О'Донохью (James O'Donoghue) - специалист NASA по планетарным наукам, ныне сотрудничающий с Японским космическими агентством JAXA. Несколько созданных им роликов иллюстрируют, как выглядит со стороны полет космического корабля, двигающегося со скоростью света и быстрее.

В одном из роликов ученый придал «своему» звездолету скорость USS Enterprise из научно-фантастического сериала «Звездный путь: Следующее поколение» (Star Trek: The Next Generation). «Разогнал» до скорости, которая в 2 тысячи раз превышала скорость света.

В район Проксимы Центавра – ближайшей к нам звезды, у которой скорее всего имеется планета, пригодная для жизни, звездолет О'Донохью прибыл примерно через 18 часов. Что вполне приемлемо. Однако, чтобы пересечь нашу Галактику — Млечный путь — столь «скорому кораблю» потребовалось бы 96 лет. И минимум 300 лет, чтобы долететь до соседней галактики - Туманности Андромеды. Кошмарно долго.

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