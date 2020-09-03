Ирина Шейк в трусах прогулялась по Нью-Йорку

Ирина Шейк с мамой и дочкой живет в Нью-Йорке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Шейк встречает осень в Нью-Йорке. Судя по всему, в городе Большого Яблока похолодало, и супермодель решила примерить модный осенний образ. Ирина отправилась на встречу с друзьями в сапогах, просторном свитшоте и в микрошортах. Последняя деталь гардероба вызвала особо пристальное внимание папарацци: шортики были настолько крошечными, что скорее напоминали нижнее белье.

Ультра-мини подчеркнуло длинные стройные ноги модели. Ирина шагала по улице, не обращая внимания на взгляды прохожих и камеры фотографов. Манекенщица спешила в ресторан на день рождения музыкального продюсера Александра Гранта, выступающего под псевдонимом Алекс Да Кид.

В своей роскошной квартире в Нью-Йорке Шейк живет вместе с мамой и с трехлетней дочкой Леей, которую она родила от голливудского актера Брэдли Купера. С известным голливудским артистом она рассталась в прошлом году - модель собрала чемоданы и съехала из лос-анджелесского особняка звезды кино. Поговаривают, что Брэдли Купер был против переезда Ирины с дочкой из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Но потом смирился и отпустил экс-подругу.

Несколькими днями ранее папарацци снова подкараулили 34-летнюю Ирину: на этот раз она вышла на прогулку с Леей. Компанию им составил приятель Ирины, нью-йоркский арт-дилер Вито Шнабель. Пока Ирина играла с дочкой на детской площадке в мяч, Вито с умилением наблюдал за ними со стороны. Говорят, манекенщица и 33-летний владелец модной галереи — не просто приятели, их уже несколько месяцев видят вместе. Впрочем, окружение модели уверяет, что Ирина и Вито просто дружат по-соседски.

- Вито любит флиртовать, а Ирина в его вкусе. Ей нравится внимание. Когда Лея находится у своего отца Брэдли Купера, у Ирины появляется свободное время, и ей нравится компания Вито. Они проводят вместе весь день и даже вечера, - рассказал знакомый модели.

Во время прямого эфира в Инстаграме Ирина рассказывала, что отдала Лею в русскую школу.

- Она учится в русской школе, и там серьезно подошли к обучению. Делают три урока по 30 минут онлайн. Очень хорошие учителя, много домашней работы, все перешло в интернет. Мы стали чуть поменьше гулять, но обучение проходим, - сообщила Шейк.