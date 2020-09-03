Пожары в Ростовской области могли вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем

Несколько очагов вспыхнули накануне в Ростовской области. Фото: rosleshoz.gov.ru

В трёх из четырёх районов, где накануне вспыхнули пожары, огонь потушен. В Тарасовском районе пожар удалось локализовать на площади 700 га. Сейчас на тушении заняты более 400 человек, 120 единиц техники, самолёт Бе-200 и четыре вертолёта Ми-8. Причинами возгораний по словам глав районов стало неосторожное обращение с огнем, замыкание на линиях электропередачи и на железнодорожных путях.

Несколько очагов вспыхнули накануне в Ростовской области, загорелись в том числе жилые дома и хозяйственные постройки, людей эвакуировали. Сами местные жители заявляют о частых поджогах леса, скрывая тем самым незаконные вырубки. Официально о такой версии пока не заявлялось.

Ситуацию осложняет жаркая погода и ветер с порывами. В пятницу в отдельных районах Ростовской области будет до 38 градусов. В большинстве районов объявлена чрезвычайная пожароопасность.