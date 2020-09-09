«Увезла дочку купаться»: Пелагея в Турции похвасталась стильным бикини

Пелагея и ее дочь Таисия отдыхают на море. Фото: Инстаграм.

Пелагея пополнила ряды российских отпускников на турецком побережье: вместе с дочкой Тасей певица отдыхает на Средиземном море. В Инстаграме 34-летняя артистка поделилась яркой летней фотографией, снявшись на пляже в стильном бикини. На фото артистка стоит, подставив лицо солнечным лучам. Снимок в бикини, разумеется, появился на страничке звезды не просто так: Пелагея сообщила о предстоящем концерте.

- 11 сентября группа «ПЕЛАГЕЯ» - хэдлаи нер на одном из самых крупных россии ских фестивалеи «Сердце Евразии» (Уфа). А пока - Поля увезла дочку покупаться на турецкое побережье, - написала исполнительница.

Певица опубликовала еще один кадр, на котором она снята вместе с дочкой: судя по всему, маленькая Тася в восторге от курорта и от того, что она проводит время вместе с мамой. Таисия - дочка певицы от 28-летнего хоккеиста Ивана Телегина. В начале лета супруги развелись после четырех лет семейной жизни. О том, что артистка и нападающий клуба КХЛ ЦСКА больше не живут вместе, стало известно в декабре прошлого года. Но документы на развод Пелагея подала только в конце мая. Про свой развод со спортсменом артистка предельно лаконично рассказала в Инстаграме, упомянув, что они с Иваном расстаются цивилизованно и сохраняют дружеские отношения. В браке Пелагея взяла фамилию мужа и, кстати, она до сих пор использует в Инстаграме хэштег #пелагеятелегина.

Певица выбрала для отпуска с дочкой турецкий курорт. Фото: Инстаграм.

Правда, после расставания пары стало известно, что развод случился не из-за банального «не сошлись характерами»: у Ивана появилась другая женщина. Хоккеист и его новая возлюбленная Мария Гончар съехались и живут под одной крышей. Новая избранница Телегина родом из Нижневартовска, она дочь состоятельных родителей. Мария Гончар - владелица турфирмы, поговаривают, что именно она помогала Пелагее и Ивану устраивать совместный отдых. Певица при разделе имущества сохранила за собой загородный дом, в котором она сейчас живет вместе с дочкой.

Артистка поделилась снимками в стильном бикини. Фото: Инстаграм.

Пелагея и Иван поженились в 2016 году, а в январе 2017-го у них родилась дочь Таисия. Желая избежать повышенного внимания к своей семье и новорожденной малышке, Пелагея с мужем тогда удалили свои аккаунты из Инстаграма. На решение пары временно исчезнуть из соцсетей, вероятно, повлиял тот факт, что ради Пелагеи хоккеист оставил первую семью – это бурно обсуждалось в Интернете. В начале февраля 2016 года бывшая девушка Телегина Евгения родила от него сына Марка.