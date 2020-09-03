Навального лечат там, где рожала радистка Кэт

Навальный попал в одну из лучших клиник Европы. Фото: Борис КУДРЯВОВ

22 августа специальный медицинский самолет с германскими врачами на борту срочно прилетел в сибирский город Омск и забрал оттуда в Берлин оппозиционного деятеля Алексея Навального, впавшего в кому из-за резкого ухудшения здоровья. Прямо из аэропорта больного с эскортом полиции доставили в столичную клинику «Шарите». Почему именно туда?

Крупнейший в Европе медкомплекс

Эта клиника была основана в 1710 году как «чумной госпиталь» королем Фридрихом Вильгельмом. Монарх дал ей название на модном тогда французском языке - Charité («милосердие», «любовь к ближнему»). Спустя триста лет «Шарите» превратилась в символ медицины Германии и стала крупнейшим больничным комплексом во всей Европе. Целым комбинатом по поправке здоровья: в ее состав входят свыше сотни отдельных клиник и институтов, расположенных в четырех районах Берлина, там работают 10,5 тысячи медиков, включая 290 профессоров. Ежегодно «Шарите» принимает 130 тысяч пациентов на стационарное лечение и еще 1 миллион - амбулаторно. Лечение в стационаре здесь недешево. Правда, для граждан Германии половину суммы покрывает страховка. Годовой оборот клиники - более миллиарда евро.

Известные пациенты

Канцлеру Германии Ангеле Меркель в «Шарите» прооперировали колено после неудачного падения на лыжах. У кардиологов «Шарите» в разное время наблюдались Михаил Горбачев, Борис Ельцин, президент Грузии Эдуард Шеварднадзе. Врачи клиники боролись с онкологическим заболеванием Михаила Задорнова. Увы, не всегда их усилия могли превозмочь болезнь...

В 2014 году, едва выйдя из тюрьмы на волне украинского майдана, в «Шарите» обратилась экс-премьер незалежной Юлия Тимошенко. Ее сильно беспокоила межпозвонковая грыжа, но делать операцию у себя в стране «дама с косой» категорически отказалась: а вдруг недруги залечат? По личной рекомендации канцлера Меркель Тимошенко приняли в берлинской клинике. Осмотрев, решили обойтись без хирургического вмешательства - сделали пару уколов и отпустили домой.

Были в истории клиники и мрачные страницы. Во времена нацизма там проводили страшные эксперименты над людьми. Фото: ru.wikipedia.org

История отравлений

Конек «Шарите» - лечение разного рода интоксикаций, то есть поражений организма ядами. И вот тут медицина в последнее время тесно переплелась с политикой... В 2004 году пациентом «Шарите» стал Виктор Ющенко, стремительно рвавшийся тогда в президенты Украины. Многие помнят его обезображенное болезнью лицо. Близко знавшие Ющенко люди намекали, что политик решился на модный в то время эксперимент со стволовыми клетками. Однако немецкие врачи мгновенно диагностировали отравление диоксином, хотя клиническая картина была вовсе не столь очевидна. Но в итоге это помогло Ющенко выиграть выборы.

Участник пресловутой панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов тоже лечился в «Шарите», когда у него вдруг пропали зрение и речь. Главврач клиники профессор Кай-Уве Экардт сразу же объявил Верзилова отравленным неизвестными веществами. А Петр потом поправился - без лишнего шума. Вот и Алексея Навального, похоже, повезли на медицинской каталке по той же проторенной дорожке.

Легендарные мгновения

Были в истории клиники и мрачные страницы. Во времена нацизма там проводили страшные эксперименты над людьми. Все врачи-евреи были арестованы и затем уничтожены.

Как выглядела «Шарите» в военную годину, мы можем представить по кадрам из «Семнадцати мгновений весны». Снимались они в подлинных интерьерах клиники. Именно там по сюжету книги Юлиана Семенова и фильма режиссера Татьяны Лиозновой рожала радистка Кэт, она же Кэтрин Кин, она же Катя Козлова. И кричала по-русски «Мама!».

Как выглядела «Шарите» в военную годину, мы можем представить по кадрам из «Семнадцати мгновений весны». Фото: Соцсети

Еще в одном эпизоде картины Штирлиц в плаще и берете идет через внутренний двор клиники на свою первую встречу с Борманом. Рейхсляйтер не пришел. Но в реальности судьба обернулась для него удивительным образом. На Нюрнбергском процессе плененный шеф гитлерюгенда Аксман показал, что во время попытки вырваться из окруженного Берлина 1 мая 1945 года Борман нашел свою смерть на мосту через Шпрее, у самых стен клиники «Шарите».

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