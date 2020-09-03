Федосеева-Шукшина расплакалась, узнав, что Алибасов подал на развод за ее спиной

Брак Алибасова и Федосеевой-Шукшиной закончился тяжбой из-за квартиры. Фото: Instagram.com

Недавно Бари Алибасов выписался из психиатрической клиники и сообщил, что подал в суд на расторжение брака с вдовой Василия Шукшина Лидией Федосеевой-Шукшиной. О том, что думает об этом актриса, «КП» рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Подробности - для ток-шоу

- Да, я развожусь, пока не готов рассказывать подробности, - коротко сказал нам по телефону Бари Алибасов.

Возможно, подробности он оставил для будущих ток-шоу.

- Сейчас Лидии Николаевне очень больно. Ее оскорбило то, что Бари даже не сообщил ей лично о намерении развестись. Хотя это первое, что делает нормальный человек в обычной ситуации, - прокомментировала «КП» адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник. - А мы узнаем об этом от адвокатов. Когда ей об этом рассказали, она расплакалась. Она действительно любила этого человека, искренне к нему относилась. Как так можно было обидеть? Зачем? Единственное ее пожелание Бари Каримовичу, которое она озвучила мне: «Я желаю, чтобы он был здоров и счастлив».

К сожалению, этот брак Лидии Николаевне принес одни потери. При этом инициатором свадьбы с Алибасовым была не она, а он. Он декларировал, что будет для нее защитой, поддержкой, опорой, что они будут счастливы вместе. Она не хотела регистрировать с ним брак, открещивалась. Он ее уговорил. Буквально твердил: «Ты будешь моей женушкой». Она ему поверила.

По факту как итог брака мы видим ее растоптанную репутацию и имущественные потери. Алибасов в браке уговорил ее переписать квартиру в Новой Москве на него, а сам втихаря переоформил недвижимость на своего помощника Сергея Моцаря. Поняв, что произошло, конечно, Лидия Николаевна была в ужасе. И после истории с отобранной у нее квартирой она уже внутренне была готова на развод. Никаких намерений сохранить этот брак у Лидии Николаевны нет. Единственное, она удивлена, зачем снова пытаться устроить на этом шоу, зачем очередной судебный процесс. Ведь можно было спокойно расторгнуть брак за один день в загсе, возражений у нее нет.

Бари уверяет: дочь актрисы Ольга Шукшина настраивала мать против него. Фото: Instagram.com

«Квартиру вернем»

- Что будет с разделом имущества?

- Я обсудила этот вопрос с Лидией Николаевной. У нее нет никакого интереса к имуществу Алибасова. Ей важно только через суд забрать свою квартиру, на которую сейчас наложен арест.

- Есть надежда вернуть квартиру?

- Да. Есть специальная статья в Гражданском кодексе - 178-я, которая подразумевает, что, если в момент совершения сделки сторона находилась в состоянии заблуждения, это одно из оснований о призвании сделки недействительной. Да, Лидия Николаевна сама подписала договор дарения квартиры Бари Алибасову, но она не понимала, какие правовые последствия это подписание повлечет. Такая сделка называется оспоримой. И очень часто именно по этому основанию, в случае когда сделки заключают люди в возрасте или больные, они признаются недействительными. Это тяжелый судебный процесс. Он связан с проведением психолого-психиатрической экспертизы, которая устанавливает, в каком состоянии была сторона в момент подписания сделки. В данном случае у нас есть видеоматериал - сторона защиты Алибасова засняла подписание договора на видео. По нему можно оценить состояние Лидии Николаевны. Есть ее диагнозы, выписки, которые готовятся к представлению в суд.

- Алибасов говорил на телевидении, что дело не в квартире, а в том, что в их отношения влезла ее дочь Ольга, которая их рассорила...

- Отговорки могут быть любые. Ольга не была инициатором судебных тяжб по этом квартире. Ей есть чем заняться, она занимается в том числе работой с наследием отца. Но когда она проверила, кто собственник квартиры, заказала выписку и увидела, что у нее новый хозяин - помощник Алибасова Моцарь, мягко говоря, была удивлена. Сообщила маме. Для Лидии Николаевны это было шоком чудовищным. Она ему говорила: «Ты сказал, что будешь защищать меня от внучки Ани (тайком продавшей в Питере бабушкину квартиру), но в итоге ты сделал то же самое. Это не защита, это предательство».

Сын продюсера Бари Алибасов-младший придумывает один пиар-ход за другим. Например, то, что его отец потерял память из-за алкоголизма. Фото: Instagram.com

КСТАТИ

«После собственных похорон и отравления «Кротом» от него можно ждать чего угодно»

Недавно сын Алибасова заявил, что его отца поместили в Московскую психиатрическую больницу № 1 им. Алексеева. Мол, продюсер страдает от последней стадии алкоголизма, из-за которой у него произошли необратимые нарушения коры головного мозга. И якобы спаивали его люди из окружения Федосеевой-Шукшиной, в том числе ее дочь Ольга.

- На телевидении сын Бари Алибасова рассказал, что его отца спаивали, чтобы он отдал имущество, а стоит за этим Ольга Шукшина...

- Они говорят столько разных вещей, что воспринимать их серьезно может либо человек нездоровый, либо в принципе не имеющий жизненного опыта, - говорит адвокат Юлия Вербицкая-Линник. - Мы видим в основе этого всего попытку удержать квартиру, которой они бессовестно завладели.

- А почему Федосеева-Шукшина первой не подала на развод еще до пандемии?

- Об этой квартире стало известно как раз в период пандемии. В это время она жила в своей квартире, а Алибасов - в своей. Попытка что-то от него узнать заканчивалась его словами, мол, это не телефонный разговор. Пандемия закончилась, возникла история с клиниками непонятного профиля. Выйдя из клиники, первое, что он сделал, - через адвокатов уведомил все СМИ о том, что он намерен разводиться.

- Алибасов действительно был в психиатрической клинике?

- Мы туда дозванивались, нам в частной беседе подтвердили, что он там, но общаться ни с кем не хочет. Но мы сильно подозреваем, что там есть платное отделение, где просто проводят время, получают какие-то лечебные процедуры.

- В интернете сообщалось, что у него обнаружены «необратимые процессы в коре головного мозга».

- После того как он устраивал свои похороны и отравление «Кротом», думаю, ко всем его диагнозам, настоящим и выдуманным, надо относиться критически. Когда мы смотрим на все, что они творят, складывается ощущение, что для них окружающий мир - это психиатрическая клиника. Очень жаль, что Лидия Николаевна оказалась заложником этой ситуации. Быть вдовой Василия Макаровича Шукшина - совершенно иное, чем быть супругой Бари Алибасова. Поэтому Лидия Николаевна приветствует развод.