Почему артисты спиваются: Забытая Легкоступова, брошенная мать-одиночка МакSим и зазвездившийся Домогаров

Валентина Легкоступова умерла через два месяца после свадьбы с Юрием Фирсовым. Дети певицы обвинили его в том, что он спаивал мать. Фото: Instagram.com

«Валентина страдала от невостребованности»

Гибель 54-летней исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой шокировала коллег певицы. Валентина в последние годы редко мелькала на телеэкранах. Лишь изредка давала концерты в небольших ДК в регионах. Незадолго до гибели Легкоступова в третий раз вышла замуж. Избранником артистки стал 57-летний яхтсмен Юрий Фирсов.

Именно в его компании дочь Валентины Анетта Брилль нашла мать уже в бессознательном состоянии лежащей в своей квартире. По словам Анетты, ее мама крепко выпивала, поэтому Легкоступову отвезли в наркологическую клинику. Но поскольку певица так и не пришла в сознание, ее экстренно перевели в обычную больницу, где врачи диагностировали у певицы субдуральное кровоизлияние (это гематома из-за черепно-мозговой травмы) и ушиб головного мозга тяжелой степени.

Супруг Валентины объяснил, мол, она оступилась и упала в ванной, ударилась головой. Однако близкие Легкоступовой поделились со следствием, что не исключают насильственную смерть. Дескать, Валентина, хоть и не могла похвастаться востребованностью в профессии, была женщиной небедной. Певица до встречи с Фирсовым пять лет жила на Канарах, занималась там риэлторским бизнесом. А когда решила вернуться в Москву, продала свою канарскую виллу за 350 тысяч евро и какое-то время жила на эти деньги.

Окружение артистки уверено, что последний муж спаивал певицу, которая страдала от невостребованности в профессии. Правда, не все друзья артистки настроены против ее вдовца.

- Мы разговаривали с Валентиной месяц назад. Было видно, что она влюблена. Она мне сказала: «Я только сейчас поняла, что такое любить и быть любимой!», - вспоминает в беседе с «КП» журналист Денис Сорокин. - И на пластику недавно решилась, чтобы Юре нравиться. За месяц до свадьбы она подтянула у хирурга овал лица, убрала грыжи под глазами. А потом они венчались в Крыму.

Юра тоже с трепетом относился к Вале. Сейчас, на мой взгляд, против него развернулась травля. Он не мог причинить ей вреда. Мы с ним виделись недавно, он сказал : «Знаешь, я представить не мог такого кошмара!» Он в стрессе, сидит на успокоительных.

Домогаров заплатил личным счастьем

В начале нулевых Александр Домогаров считался одним из самых красивых актеров. На его счету роли в фильме «Графиня де Монсоро», сериале «Марш Турецкого» плюс главные роли в Театре им. Моссовета. Говорят, Домогаров всегда переживал, что режиссеры из-за смазливой внешности видели в нем лишь секс-символ.

Расставшись с Домогаровым, Марина Александрова попала в объятия другого любителя выпить - Алексея Панина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сейчас из-за пьяных выходок актер лишился роли в спектакле Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни».

Вспыльчивый характер артиста повлиял и на его личную жизнь. Труппа мюзикла Филиппа Киркорова «Чикаго», в которой играла жена Домогарова Наталья Громушкина, до сих пор вспоминает пьяные истерики актера у гримерки супруги. Он то и дело пытался уличить ее в измене. Потом в ход пошли кулаки.

После развода с Громушкиной последовал гражданский брак с актрисой Мариной Александровой, которая после побоев возлюбленного, не поверите, сбежала к другому «трезвеннику» - Алексею Панину.

Алексей Панин Марине Александровой доставил одни проблемы. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- У нас было все стремительно, - вспоминает о романе с Александровой Панин. - Я практически сразу переехал в ее квартиру. Но, к сожалению, я Марине доставил один геморрой. Она сменила одного ненормального на другого. Закончились наши отношения так же стремительно. Помню, уезжая в Рим, она оставила мне ключи от своей машины, на которой я попал в аварию.

Моргунову от алкоголизма спасал сын

В конце мая легендарный диктор Светлана Моргунова похоронила своего единственного сына Максима. Наследник экс-ведущей «Голубого огонька» умер от коронавируса. Филипп Киркоров одним из первых выразил соболезнования Моргуновой, ведь в детстве он дружил с ее сыном Максимом.

Светлана Моргунова похоронила единственного сына, который сдерживал ее тягу к спиртному. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как говорят соседи 80-летней телезвезды, Моргунова любит выпить, и когда сын переступал порог ее квартиры, сразу выбрасывал бутылки и сигареты. Сейчас Максима не стало, следить за матерью некому.

- Со Светланой в последнее время очень тяжело общаться. По слухам, она стала выпивать. Последний раз я видела ее на похоронах Кобзона - это было грустное зрелище. Ей предлагали помощь, но не знаю, воспользовалась ли она, - высказалась о коллеге телеведущая Ангелина Вовк.

МакSим из-за рюмки осталась без мужа

Шоу-бизнес гудит об исчезновении 37-летней МакSим. Последний раз Марина Максимова (настоящее имя певицы) появлялась в прошлом году на премии «Золотой граммофон». Многие тогда изумились, увидев изменившуюся звезду: лицо МакSим выглядело одутловатым и болезненным. В апреле прошлого года, по словам помощницы, певица угодила в страшную аварию. Но друзья МакSим объяснили: у Марины серьезные проблемы с алкоголем.

37-летняя Марина Максимова за последний год сильно изменилась. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сколько ей клиник ни советовали, ничего не помогает. Мужья просто уставали от пьяных скандалов и уходили от нее,- рассказали «КП» в окружении певицы.

Марина начала выпивать после развода со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, отцом ее старшей дочери Александры. Потом была встреча с Антоном Петровым, от которого певица родила дочь Марию, но женой бизнесмена она так и не стала. Петров был пойман на измене, союз с артисткой на этом был завершен.

Панина убили аферисты?

С разбитой головой в марте 2013 года близкие нашли дома 50-летнего актера Андрея Панина. Покойный тоже перебарщивал с алкоголем, поэтому поначалу многие решили, что он напился и случайно разбил себе голову.

Актера Андрея Панина нашли мертвым, с пробитой головой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако, по словам близких актера, у судмедэкспертов, обнаруживших на теле Панина множественные гематомы, как от тяжелых побоев, все же были сомнения, что это далеко не несчастный случай. Впрочем, дело о гибели Панина все-таки было закрыто. Хотя друзья артиста уверены: Андрея не просто убили, его убрали из-за больших денег.

- По пьяной лавочке он познакомился с нехорошими людьми, которые пообещали ему, что сделают из него крутого бизнесмена. Поддавшись на их уговоры, он снял все сбережения со своих счетов. А там были десятки миллионов рублей, - поделились с «КП» друзья Панина.

Башарова заставят мести дворы

Немало горя на почве алкоголя доставил своим женам Марат Башаров. Сначала была история с актрисой Екатериной Архаровой, которую Башаров избил так, что ее лицо превратилось в огромный синяк. Потом такая же история повторилась со следующей женой, Елизаветой Шевырковой, которая из-за сломанного носа тоже подала заявление на развод.

Башаров уверял, что его экс-супруга Архарова пила. И якобы сама поранилась. Фото: Артем КОСТЕНКО

Башаров же, который ранее отмалчивался по поводу своих пьяных выходок, в эфире шоу «Секрет на миллион» наговорил про Архарову много гадостей. Мол, это она выпивала, а не он. Екатерина написала заявление в ОВД «Раменки», попросив привлечь его по статье «клевета». Если артиста признают виновным, ему грозит до 240 часов исправительных работ и штраф в размере 1 млн руб.

Ефремов с детства под градусом

Страшная авария и смерть курьера Сергея Захарова - так закончился очередной запой 56-летнего Михаила Ефремова. Поначалу актер признал вину, а сейчас, словно издеваясь над судьями, рассказывает про пришельцев, которые коварно его ослепили, когда он был за рулем. Словно так и не вышел из запоя.

Михаил Ефремов попробовал алкоголь в 13 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По словам знакомых Ефремова, актер пьет с подросткового возраста, чем доставил немало хлопот своему легендарному отцу.

- В жизни Миши были и похлеще истории, которые его друзья помогли уладить. Это не первая его пьяная авария, - поделились с «КП» приятели актера.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Они думают, что их никто не любит»

- Многие творческие люди подвержены алкогольной зависимости, - говорит психолог Сергей Ланг. - Сергей Есенин, Владимир Высоцкий - признанные гении, но они имели эти проблемы. В момент принятия алкоголя обостряются чувства, и артисты испытывают, как им кажется, небывалый творческий подъем. Плюс ко всему для них выпивка - способ уйти от реальности.

Вторая причина алкоголизма в творческой среде - проблемы в личной жизни. Да, ими все восторгаются, но им порой кажется, что с ними хотят общаться ради выгоды, что их никто не любит. Поэтому среди артистов много пьющих одиноких людей. Маленький процент известных людей может справиться со славой.

КСТАТИ

Употребляли, но бросили:

Пугачева взялась за стакан после аборта, а Гузееву спаивал муж

Звезд, сумевших завязать с алкоголем, тоже немало. И среди них есть совсем неожиданные фамилии. Лариса Гузеева рассказала в программе «Давай поженимся», что в юности была замужем за ассистентом режиссера Ильей.

Лариса Гузеева в молодости была замужем за алкоголиком и наркоманом. Фото: Instagram.com

- Я была поганой, грязной. Когда я бухала, со мной был алкоголик и наркоман, - рассказала актриса. - Он стучал гантелей мне по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил меня гантелей. Когда я поняла, что еще один удар по виску может быть последним, я сказала: «Господи, если выживу - уйду». Я пошла, вылечилась и сказала: «Больше так жить не буду».

Были проблемы с алкоголем и у Аллы Пугачевой в конце 1991 года.

«Она ждала ребенка, подчинилась настоятельному требованию мужа Евгения Болдина и матерью не стала. В больнице ей сказали, что у нее был бы сын. Грех страшный, - вспоминал в своих мемуарах приятель Пугачевой Глеб Скороходов. - После этого Алле никто и ничто стали не нужны - ни муж, ни песни. Депрессия. Она пила - не нашла другого способа заглушить боль. А потом нашла в себе силы оправиться и уйти от Болдина».