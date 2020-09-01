Пугачева и Галкин тратят десятки миллионов рублей на обучение своих первоклашек

Примадонна и юморист отдали своих 7-летних деток в подмосковную Первую Московскую гимназию, расположенную в деревне Липки Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ещё в дошкольном возрасте Лиза и Гарри Галкины ходили во французский детский сад «Кот в сапогах», расположенный неподалеку от их дома в деревне Грязь. Обучение там обходилось знаменитым родителям в кругленькую сумму - в 195 тысяч рублей ежемесячно за одного малыша.

Плюс ко всему у двойняшек есть гувернер-француз, выпускник Сорбонны, который приезжает к ним для занятий на дом. За его услуги звёздным родителям приходится платить от 110 тысяч рублей в месяц за одного ребенка.

Да, и увлечение Лизы плаванием тоже обходится недешево: при графике - два занятия в неделю (стандартная такса выезда тренера за пределы МКАД - 6000 руб. за 40-минутный урок) уходит около 48 тысяч рублей в месяц. Почти столько же родители платят логопеду, который занимается с их обаятельными отпрысками.

С Гарри и Лизой постоянно находятся няни, которые проживают вместе с ними в замке. На двух гувернанток звездная пара тратит около 200 тысяч рублей в месяц. Получается, что в год Пугачева и Галкин тратят на своих наследников как минимум 6 миллионов рублей. Теперь к статье расходов добавилась и частная школа, которая будет обходится звездам в 1 миллион 200 тысяч рублей в год на одного ребенка.

Примадонна и юморист отдали своих 7-летних деток в подмосковную Первую Московскую гимназию, расположенную в деревне Липки. Там для двойняшек будет возможность посещать и театралкой кружок, спортивные секции, школу танцев. Все это, конечно, за отдельную плату. Получается, что знаменитая семья ежегодно тратит на образование детей десятки миллионов рублей.