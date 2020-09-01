Дзюба, Мамаев и Плющенко отвели своих детей в первый класс

Артем Дзюба отвел в 1-й класс своего старшего сына Никиту Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Известные спортсмены, которые еще сами не так давно были детьми, уже провожали сегодня своих детей в школу. Капитан сборной России Артем Дзюба, который 3 сентября выведет на поле стадиона "Динамо" нашу национальную команду в матче Лиги наций, отвел в 1-й класс своего старшего сына Никиту.

«Боже, как летит время! Сынок, я очень-очень тебя люблю и горжусь тобой! Мой первоклашка», - написал Дзюба в Инстаграм.

Напомним, что у Дзюбы есть и младший сын, которому 4 года.

В первый класс отвел своего сына и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

«Первый раз в 1 класс! Саня-первоклашка!» - подписал фигурист, уже не называя своего сыны Гном-Гномыч.

Александр Плющенко родился во втором браке фигуриста с известным продюсером Яной Рудковской. Ранее он был женат на Марии Ермак, которая родила сыны Егора, которому уже 12 лет. У Яны Рудковской двое взрослых сыновей.

Отвел впервые в школу своего младшего сына Алекса и экс-вратарь сборной России и питерского «Зенита» Вячеслав Малафеев. На фото он с Алексом (слева), старшим сыном Максом и своей второй женой Екатериной.

Отвели своих детей в школу Павел и Алана Мамаева.

«Всех с 1 сентября . Мы в 1 и 2й классы, а вы? Кстати, как относитесь к домашнему обучению?» - написала Алана.