Умер Эрик Морилло, автор хита I Like To Move It

Тело диджея и музыкального продюсера Эрика Морилло было найдено утром в Майами-Бич Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диджей Эрик Морилло, наиболее известный своим хитом 1993 года "I Like to Move It" умер в 49 лет. Перед смертью музыканта арестовали по обвинению в сексуальном насилии.

Тело диджея и музыкального продюсера Эрика Морилло было найдено утром в Майами-Бич. Обстоятельства его смерти в настоящее время неясны, пишет портал TMZ.

Наиболее известный работой Морилло стал хит 90-х "I Like to Move It". Он его выпустил под сценическим псевдонимом Reel 2 Real.

Смерть Морилло наступила через несколько недель после того, как он был арестован в Майами по обвинению в сексуальном насилии. Предполагаемая жертва утверждает, что она и Морилло пошли к нему домой после того, как познакомились на приватной вечеринке на Star Island.

Женщина заявила, что они напились. Она пыталась сопротивляться его сексуальным домогательствам, а затем легла спать в его постель. Проснулась гостья полностью обнаженной. Когда дама открыла глаза, над ней навис Морилло, тоже обнаженный.

Диджея обвинили в насильственных действиях сексуального характера. Инцидент произошел в доме Морилло в Майами-Бич в декабре 2019 года. Музыкант в течение нескольких месяцев полицейского расследования отрицал вину. Он сдался правоохранительным органам после того, как тест на ДНК, сделанный женщине, подвергшейся насилию, дал положительный результат.