Замминистра экономики объяснил, как бесплатно списать долги на сумму до полумиллиона рублей

Илья Торосов, заместитель министра экономического развития России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 1 сентября в России появилась внесудебная процедура признания несостоятельности физических лиц. Стать банкротом теперь можно очень просто – достаточно подать заявление в МФЦ. И самое главное – все бесплатно. Правда, чтобы избавиться от висящих долгов, нужно соблюсти определенные правила. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал Илья Торосов, заместитель министра экономического развития России.

1. Долг должен составлять от 50 до 500 тысяч рублей.

2. Исполнительное производство должно быть завершено.

3. Имущество у горе-заемщика не найдено.

- Ориентировочно уже сейчас под эту процедуру могут попасть около 800 тысяч человек. Плюс мы ожидаем, что каждый год это будет около 100 тысяч. Важная вещь – речь идет о тех исполнительных листах, которым больше года. То есть, это долги сформированные до коронавируса. Люди, которые сейчас попали в сложную ситуацию, смогут пройти эту процедуру только через год, - заявил Илья Торосов в эфире радио «КП».

По его словам, это антикризисная мера, которая будет давать долгосрочный эффект. Решение было принято по поручению президента.

- Люди, которые находятся под гнетом долгов, очень часто живут в серой зоне. Они не показывают свои доходы, стараются не получать белую зарплату, потому что понимают, что все средства у них спишутся. Естественно, эти люди не платят налоги, страховые взносы и т.д. Это если уж совсем про деньги. Но вопрос, конечно, социальной функции, прежде всего. У людей должен быть второй шанс, чтобы они могли вернуться в нормальную жизнь, - пояснил замглавы Минэкономразвития.

Напомним, в России уже несколько лет действует закон, по которому можно стать банкротом при невозвратном долге свыше 500 тысяч рублей. Но делать это нужно через суд. И стоит это «удовольствие» около 100 тысяч рублей.