Пять фактов о полицейских, которые первыми приходят на помощь

Сотрудники ППС знают, что к ним в любую секунду могут обратиться граждане, и они должны быть всегда готовы прийти на помощь

97 лет назад в молодом Союзе опубликовали «Инструкцию постовому» — свод правил для сотрудников рабоче-крестьянской милиции. Интересно, что тогда функционал патрульных был шире. Они не только следили за порядком на своем участке, но и регулировали дорожное движение. 2 сентября у постовых профессиональный праздник. В МВД рассказывают, как сегодня несут службу в подразделениях по всей стране.

1. Самая большая служба

Патрульно-постовая служба считается одной из самых многочисленных по числу сотрудников в МВД. Точный штат — секретная информация. Ведь разглашать количество бойцов, все равно что раскрывать состав арсенала. Пэпээсники — первыми приезжают, когда мы звоним 02. Они патрулируют улицы городов и сами предлагают помощь людям.

2. За людьми идут в огонь...

Рабочий день экипажа длится либо 12, либо 24 часа. В начале августа сотрудники ППС Михаил Наконечный и Андрей Альтергот из Томска заступили на рядовое дежурство. Ночью на пульт пришел вызов — горит частный двухэтажный дом. Полицейские были неподалеку и примчались на место раньше пожарных. К тому времени огонь охватил все здание.

На улице толпились соседи: рассказали, что дома были люди, но никто не вышел. Пройти через дверь не давало пламя. Тогда Наконечный выбил окно и залез внутрь. В кровати лежали супруги — оба без сознания. Полицейский по очереди на руках выносил жильцов и передавал напарнику. Осколками окна разрезал руки в кровь. На свежем воздухе хозяйку откачали и та первым делом рассказала, что в доме ее осталась ее пожилая мать. Тогда герой намочил тряпку и в таком самодельном фильтре вновь пошел вновь. Бабушки внутри не было — оказалось, что дочь в стрессе забыла, что мать накануне положили в больницу. Полицейский едва нашел обратную дорогу, из полыхающего коттеджа.

— Такое происходит чуть ли не каждый день: сотрудники ППС часто прибывают первыми на место пожара. В мае этого года полицейские в подмосковном Ступине спасли из огня 20 человек — 15 взрослых и 5 детей. Сотрудники ППС Владимир Жиляков и Андрей оповестили жителей о пожаре и принялись выводить людей. На верхних этажах густой дым отрезал пути к выходу. Но полицейским вместе с нарядом МЧС все равно удалось эвакуировать жильцов. На руках они вынесли двух пожилых людей без сознания, — рассказывают о подвигах коллег в пресс-службе МВД.

Пэпээсники — первыми приезжают, когда мы звоним 02. Они патрулируют улицы городов и сами предлагают помощь людям

3. … и в холодную воду

На службе важно сохранять хладнокровие, мгновенно ориентироваться и быть готовым рисковать ради другой. Прошлой зимой в Санкт-Петербурге парень упал с моста и ушел под лед. Прохожие заприметили утопающего и кинулись за постовым, который патрулировал улицу. 29-летний Дмитрий Зайцев скинул одежду, спустился в воду и вытащил молодого человека на мелководье. Коллеги нашли лестницу и вытащили людей из воды.

4. В нужное время в нужном месте

Весной 2020 года в Иванове столкнулись два автомобиля — внедорожник и легковушка. Рядом проезжал экипаж ППС. Полицейские Яна Мельникова, Андрей Назаров и Андрей Белов увидели дымящийся авто, который мог взорваться в любую секунду. А на переднем сиденье зажат водитель.

Сработали слаженно: один отрубил аккумулятор, чтобы случайная искра не подорвала машину, напарник оставил цистерну с водой, на которой ехали коммунальщики. В это время Яна Мельникова доставала раненного и оказывала первую помощь. Закончилась все благополучно: авто не сдетонировало, а скорая помощь вскоре забрала раненого.

5. Импровизируют в сложных ситуациях

Нередко сотрудники становятся свидетелями семейных драм. Так было этим летом в Череповце. Вызов в пятиэтажку: отец схватил сына-грудничка и грозится спрыгнуть в окно. Вести переговоры с полицейскими не хотел. Тогда сотрудники пошли на хитрость и пригласили своего третьего коллегу. К ним буйный папаша был настроен негативно, а вот к новому человеку в комнате доверился и пошел на контакт. В итоге ребенка он отдал сотрудникам ППС, а сам, понурив голову, пошел в машину, чтобы поехать в отделение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Официальный представитель МВД Ирина Волк:

— Сотрудники ППС знают, что к ним в любую секунду могут обратиться граждане, и они должны быть всегда готовы прийти на помощь. Патрульный полицейский обязан на высоком уровне владеть разнообразными профессиональными навыками, иметь сильный характер и желание служить людям. Это сложная, но интересная работа», — рассказывает.

НА ЗАМЕТКУ

Как попасть на службу в ППС

Есть два способа узнать о свободных вакансиях. Первая — прийти в свой райотдел и поинтересоваться, есть ли набор. Можно позвонить в дежурную часть и узнать телефон отдела кадров. Второй путь — пойти в городское или региональное управление и там уточнить про свободные должности.

На службу берут только граждан РФ не моложе 18 лет. Для мужчин нужен военный билет с отметкой о прохождении службы. Во время приема на работу предстоит пройти беседу с психологом, сдать спортивные нормативы. После этого отправляют на обучение, которое длится не менее полугода.