Почему люди пишут отзывы: AliExpress изучил влияние рекомендаций на онлайн-покупки Фото: REUTERS

Высокое качество товара чаще мотивирует покупателей оставить отзыв, а рекомендации известных людей пользуются наименьшим доверием онлайн-покупателей. К такому выводу пришли AliExpress Россия и Data Insight, которые изучили влияние отзывов и рекомендаций на онлайн-покупки

О высоком качестве товара готовы рассказать 44% покупателей, против 38%, оставляющих отзыве о низком качестве, 43% пользователей просто хотят делиться своим мнением, а 24% пишут отзыв за денежное вознаграждение.

«Люди, которые сами пишут отзывы, чаще используют отзывы других людей при онлайн-покупках. Те, кто отзывов не пишет, и чужие отзывы читают реже», - отмечают эксперт.

Когда покупатели чаще читают отзывы Графика: исследование AliExpress Россия и Data Insight

В ходе исследования специалисты выяснили, что в 9 из 10 онлайн-заказов решение принимается с использованием отзывов, а для каждой пятой покупки именно рекомендации имеют решающее значение. При этом в 46% случаях пользователи читают отзывы вне зависимости от стоимости приобретаемого товара, другие будут смотреть рекомендации только, если цена покупки превысить 1000 рублей.

Начиная с какой суммы покупки люди читают отзывы Графика: исследование AliExpress Россия и Data Insight

Покупатели одинаково доверяют отзывам и рекомендациям своих знакомых (8 баллов по 10-балльной шкале), других покупателей с опытом использования товара (7,9 баллов) и профессионалов, которые хорошо разбираются в теме (7,9 баллов), но у них меньше доверия к представителям брендов (6,3 балла), продавцам товаров (5,7 баллов), а также известным людям (5,5 баллов).

Кроме того, эксперты выявили региональный фактор. Так жители столицы меньше читают отзывы, чем жители других городов. Реже всего оставляют отзывы москвичи, а также жители Московской области и Урала. Больше всего читают и оставляют отзывы в Центральном , Северо-Западном, Северо-Кавказском округах.