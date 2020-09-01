Блогеры из разных городов России показали свои любимые заведения на Google Картах

В проекте участвовали шесть городов Фото: Shutterstock

Google запустил проект, призванный помочь с помощью Google Карт малому бизнесу, терпящему убытки из-за ограничительных по коронавирусу, и пригласил блогеров из крупных городов России, чтобы они рассказали о своих любимых заведениях в родных городах в отзывах на Google Картах. В проекте участвовали шесть городов: Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Владивосток и Сочи.

В рейтинг своих любимых баров Санкт-Петербурга блогер Женя Гришечкина включила Prostovino (рейтинг 4,7) — камерное заведение с отличной винной картой и кухней. По стилю оно напоминает небольшие бары в Испании. Выбор вина по бокалам меняется, поэтому всегда можно попробовать что-то новое.

Места для лучших завтраков в Казани выбрал TikTok-блогер Платон Горохов. Любимое кафе Платона — Бинхартс кофе с рейтингом 4,6. Это уютное заведение с интерьером в эко-стиле с большим выбором завтраков и бизнес-ланчей. В меню — завтраки на любой вкус: французский круассан с семгой, яйцо бенедикт с индейкой и даже французский круассан с тамбовским окороком!

Местный эксперт Google Карт Светлана Деревенских составила топ лучших ресторанов Екатеринбурга с настоящей уральской кухней. Первое место занял ресторан «Паштет» (рейтинг 4,7). Здесь особенная атмосфера: старинный буфет, обои со снегирями, русские пейзажи в золотистых рамах, мягкие кресла и шотландская кошка. Светлана советует попробовать домашние уральские котлеты, сибирские пельмени из трех видов мяса, драники с грибной икрой или черемуховый медовик с ароматным чаем.

Лучший ресторан для свиданий в Ростове-на-Дону назвал другой Местный эксперт Google Карт — Борис Жильцов. Это Leo Wine & Kitchen с рейтингом 4.8 на Google Картах. В прошлом году Leo Wine & Kitchen попал в 1000 лучших ресторанов мира по версии авторитетного французского гида La Liste 2020. Сооснователи ресторана, Алексей Скидан и Сергей Подпорин, — профессиональные сомелье, которые могут провести для гостей лекцию о благородных напитках. Понравившиеся вина можно приобрести в бутике ресторана

Блогер Лена Павельева рассказала о любимом ресторане с морской кухней в родном Владивостоке — Osama Sushi. Тут подают как традиционные японские и корейские блюда, так и адаптированные и более привычные для европейского вкуса. Суши, сашими, супы с морепродуктами, горячие и холодные рыбные блюда — идеальное место для любителей морепродуктов и азиатской кухни.

Среди любимых ресторанов с морским видом сочинский блогер Дарико Куталадзе отметила ресторан LightHouse (рейтинг 4,5). С террасы этого ресторана открывается шикарный вид на Сочинский маяк и морскую гладь. В меню ресторана — авторская кухня с южным колоритом: черноморские рапаны, мидии в кубанском вине, кавказские хачапури и дагестанская баранья корейка в адыгейских специях.

Рейтинг лучших баров Санкт-Петербурга от Жени Гришечкиной:

1 место — Apotheke Bar (4,8)

2 место — Daiquiri bar (4,7)

3 место — Prostovino (4,7)

4 место —Kabinet (4,5)

5 место. Dead poets (4,5)

Рейтинг лучших мест для завтрака в Казани от Платона Горохова:

1 место. Mathilde (4,7)

2 место. Cream coffee (4,7)

3 место. Apollo (4,7)

4 место. Ранняя пташка (4,6)

5 место. Бинхартс Кофе (4,6)

Рейтинг лучших ресторанов с уральской кухней в Екатеринбурге от местного эксперта Google Карт Светланы Деревенских:

1 место. «Паштет» (4,7)

2 место. «Double Grill & Bar» (4,7)

3 место. «Подкова» (4,7)

4 место. «Шустов» (4,7)

5 место. «ЧаЩа» (4,6)

Рейтинг лучших ресторанов для свиданий в Ростове-на-Дону от местного эксперта Google Карт Бориса Жильцова:

1 место. Leo Wine & Kitchen (4,8)

2 место. Schneider Weisse (4,7)

3 место. КофеМан (4,7)

4 место. Макао (4,7)

5 место. Pinot Noir (4,7)

Рейтинг лучших ресторанов с морской кухней во Владивостоке от Лены Павельевой:

1 место. Osama Sushi (4,6)

2 место. Syndicate-Port Cafe (4,5)

3 место. Tokyo Kawaii (4,5)

4 место. Zuma (4,5)

5 место. Кают-компания Семь Футов (4,5)

Рейтинг лучших мест для встречи заката в Сочи от Дарико Куталадзе:

1 место. Black Sea Beach Club (4,7)

2 место. Бисквит (4,7)

3 место. Sochi Grand Marina (4,6)

4 место. LightHouse (4,5)

5 место. Del Mar (4,5)

Google напоминает, что закрытые границы — это отличный повод освоить внутренний туризм и посетить самые яркие города нашей страны. Вы сможете не только разнообразить свой туристический опыт, но и помочь местному бизнесу, например, владельцам кафе из нашего рейтинга. Проект призван объединить людей со всей России для помощи небольшим заведениям, которые особенно пострадали за время борьбы с эпидемией. Делитесь отзывами о любимых местах в своих городах на Google Картах.