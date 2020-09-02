1 сентября не стало символа учительской профессии. Умерла Ирина Печерникова

Актриса Ирина Печерникова в фильме "Доживем до понедельника"

«Это же невозможно объяснить - счастье. Все равно что прикнопить к бумаге солнечный зайчик» - говорила учительница английского Наталья Сергеевна в прекрасном фильме «Доживем до понедельника». Вместе со всенародно обожаемым Вячеславом Тихоновым молодая актриса Ирина Печерникова сумела нарисовать ту самую учительскую этику, которая сейчас умирает в человекочасах, отчетах и «образовательных услугах». После «Доживем до понедельника» быть учителем было почетно, профессия была любимой и уважаемой, а Тихонов и Печерникова стали памятниками учительства, как призвания.

Счастье, любовь к детям, просто любовь...

У Ирины Печерниковой были и другие роли, и в кино, и в театре. И такой старт должен был обеспечить ей титул примадонны. Что-то мешало, что-то не получалось, что-то не замечали. Но были и «Сказ о том, как царь Петр Арапа женил», и «Два капитана»...

Ирина Печерникова рассказывала, как Леонид Гайдай предлагал ей роль в «Кавказской пленнице», но актриса категорически отказалась сниматься в пробах с ослом. И эта роль прославила Наталью Варлей.

Ни одна работа Печерниковой не могла сравниться с тем успехом, который был у «Доживем до понедельника». Но этой одной роли вполне хватило, чтобы Ирина Печерникова навсегда вошла в историю кино, в историю страны.

Ее актерскую карьеру погубили 90-е. Ни съемок, ни денег, ни желания пробиваться в этом новом для всех мире.

Личное счастье тоже уплывало от Ирины Викторовны. Первый муж - польский музыкант Збигнев Бизонь. Жизнь с ним в Польше не была долгой. Потом брак с актером Борисом Галкиным. Уже в 90-е Ирина Печерникова вышла замуж за актера Александра Соловьева. Но в 2000 году он трагически погиб...

В перестроечной буре немало легенд было забыто, заброшено. Про Ирину Печерникову вспоминали редко. Профессия учителя превратилась в тему для шуток в «Камеди клаб», «Доживем до понедельника» раз в год показывают на канале «Культура».

Ирина Печерникова умерла 1 сентября, в День знаний. И без сомнений многие учителя, которые начали уроки в этот день, в свое время выбрали профессию, посмотрев «Доживем до понедельника». А значит все не напрасно. «Счастье - это когда тебя понимают», - пришли к выводу герои того фильма. Ее героиню понимали и любили все.