Протесты в Белоруссии, последние новости на 2 сентября 2020: что сейчас происходит в Республике

Последние новости о ситуации в Белоруссии на 2 сентября 2020 года в материале kp.ru Фото: Павел МАРТИНЧИК

В белорусских городах продолжаются митинги после объявления результатов президентских выборов 9 августа. Последние новости о протестах в Белоруссии на 2 сентября 2020 года:

В Минске в День знаний оппозиция вывела на улицы студентов: молодежь должна была пройти маршем и подать петицию в Министерство образования. Сбор подписей под документом начали с раннего утра, к 11 часам его планировалось доставить к зданию Минобра на площади Независимости.

Однако пройти к министерству студентам не удалось: подходы к площади заблаговременно оцепила милиция. Попытки пройти через кордон пресекались немедленным задержанием. Также в автозаке оказались шестеро репортеров, работавших на марше студентов, в том числе журналисты «КП-Беларусь»: фотограф Святослав Зоркий, оператор Никита Недоверков, корреспондент Мария Элешевич. Также в Октябрьское РУВД Минска с ними отправились корреспонденты портала tut.by и агентства БелаПАН.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Задержания объяснили необходимостью "проверить документы и аккредитацию". Подчеркиваем, что сотрудникам белорусских СМИ для работы никакой аккредитации не требуется.

Отметим, что находившиеся на марше студентов журналисты "КП-Беларусь" выполняли служебные обязанности в полном соответствии с "Законом о СМИ", который в частности гласит: "журналист средства массовой информации имеет право (...) присутствовать в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь (...) на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию". Все репортеры были в синих жилетах с надписью "ПРЭСА (ПРЕССА)" на спине. Кроме того, у всех были бейджи с фото и названием издания, которое они представляют.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

На данный момент известно, что задержанным сотрудникам "КП-Беларусь" вменяют ст. 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Она предусматривает наказание в виде штрафа или административного ареста. Суд по их делу состоится 2 сентября, ночь репортеры провели в РУВД.

Напомним, 28 августа был задержан находящийся в Минске спецкор "КП" Дмитрий Стешин.