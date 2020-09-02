"Они забрали мою жизнь": житель США 44 года отсидел за преступление, которого не совершал

Ронни Лонг провел 44 года за решеткой за преступление, которое не совершал. Фото: YouTube

Власти Северной Каролины приняли решение об освобождении из тюремного заключения темнокожего Ронни Лонга, который провел за решеткой 44 года.

В апелляционном суде признали, что собранных против афроамериканца доказательств было «явно недостаточно».

В свое время 20-летнего Лонга обвинили в краже со взломом и изнасиловании вдовы бизнесмена из небольшого городка в Северной Каролине. Суд присяжных, состоящий полностью из белых граждан, признал его виновным по всем пунктам. В 1976 году афроамериканца приговорили к 80 годам тюремного заключения.

Официально подтверждено, что улик против Лонга не было – основанием для вердикта жюри присяжных послужили слова потерпевшей. Женщину пригласили в зал суда и попросили понаблюдать за людьми. В конце концов, женщина указала на темнокожего американца, проходившего по другому делу, «опознав» в нем своего обидчика.

На месте преступления было собрано более 40 отпечатков пальцев, волосы и сперма насильника. С образцами, взятыми у обвиняемого, совпадений не оказалось. Но это не смутило ни полицейских, ни присяжных и афроамериканец отправился в тюрьму.

«С тех пор, как Лонг был осужден, поток информации, преданной гласности после суда, выявил тревожную и поразительную тенденцию преднамеренного сокрытия полицией вещественных доказательств», - заявила судья Апелляционного суда четвертого округа США Стефани Такер.

Находясь в заключении, Лонг постоянно настаивал на своей невиновности, однако до последнего времени все его ходатайства отклонялись. Лишь на фоне протестов против расизма и полицейского произвола, охвативших США, суд решил пересмотреть давнее дело.

«Мне 64 года, скоро 65. Они забрали мою жизнь, когда мне было 20 лет. У меня нет ничего, кроме воспоминаний. А теперь вы говорите, что доказательства, собранные по делу были несущественным?», – сказал Лонг после освобождения.

Несмотря на принятое решение об освобождении Лонга из тюрьмы, апелляционный суд не признал его невиновным, оставив рассмотрение дела суду низшей инстанции.

Сам Лонг планирует дождаться оправдательного заключения и обратиться в государственный фонд для получения компенсации за несправедливое тюремное заключение.