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Новая форма протеста: в Нью-Йорке афроамериканца арестовали за попытку изнасилования в метро

Сторонники Хосе Рейеса настаивают, что он всего лишь протестовал против расовой дискриминации
Юрий МайбородаЮрийМайборода
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Хосе Рейес ничуть не смутился свидетелям своего преступления.

Хосе Рейес ничуть не смутился свидетелям своего преступления.

Полиция Нью-Йорка задержала 31-летнего темнокожего Хосе Рейеса за попытку нападения и изнасилования женщины на платформе метро в центре Манхэттена.

Согласно данным полиции, собранным после просмотра видеозаписей и опроса свидетелей инцидента, Рейес ехал в одном вагоне с 25-летней женщиной «курил кальян, издавал непонятные звуки» и делал в ее сторону «неприличные жесты».

Выйдя из вагона поезда, женщина попыталась убежать, однако Рейес догнал ее, ударил кулаком и повалил на пол. После этого он забрался на жертву верхом и попытался изнасиловать. Помешали ему невольные свидетели происходящего, которые начали кричать и снимать сцену на мобильные телефоны.

Вскоре подозреваемого задержали, а позже отправили под арест. В комментариях под новостями появились сообщения, авторы которых доказывают, что Рейес не пытался изнасиловать женщину, а таким образом «выражал протест против расовой дискриминации».

В то же время, в официальных источниках ни имя, ни цвет кожи жертвы не раскрываются, а сам Рейес признался в совершенном преступлении.

Известно, что раньше он уже неоднократно попадал в поле зрения полиции за нападения в транспорте, однако до последнего инцидента в его правонарушениях не было сексуальной подоплеки.

По сообщениям СМИ, количество преступлений в метро Нью-Йорка резко возросло по сравнению с докоронавирусными показателями. Так, в марте и апреле 2020 года, несмотря на резкое снижение пассажиропотока в связи с карантином, число преступлений на линиях нью-йоркского метрополитена увеличилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее частым в метро является ограбление. «Когда вы слышите о таких вещах, которые происходят среди бела дня, вы действительно начинаете задумываться о судьбе города», – прокомментировала ситуацию одна из жительниц Бруклина.

Пассажиры нью-йоркского метро не устают подавать жалобы на бездомных и грязь в подземке, а также на снижение уровня безопасности поездок. Транспортное управление города в свою очередь доказывает, что увеличение числа обращений свидетельствует не об ухудшении состояния метрополитена, а о «возрастающей бдительности граждан».

В 2012 году, благодаря видеозаписям, удалось задержать темнокожего мужчину, который столкнул пожилого азиата на рельсы нью-йоркского метро прямо под прибывающий поезд. Детективы смогли оперативно разыскать подозреваемого, 30-летнего Наима Дэвиса. 58-летний Ки Сук Хан упал на пути, пытался подняться на руках на платформу, но был насмерть сбит подъехавшим составом.

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