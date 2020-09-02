Ирину Печерникову добила смерть любимого мужа и невостребованность в профессии

Ирина Печерникова умерла 1 сентября, не дожив один день до юбилея. Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев

У нее были прекрасные роли в театре и кино в самом начале ее творческой жизни. После выхода на экраны фильма Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» она проснулась знаменитой. Ей было тогда всего 23 года, а ее партнером был самый красивый актер Советского Союза Вячеслав Тихонов, в которого Печерникова была влюблена. Но всенародной славы в то время она не ощутила сполна. На премьеру прийти не смогла, потому что лежала в больнице с переломанными ногами. Травму получила на съемках в Польше.

Вообще всевозможные травмы, разного рода неприятности, личные трагедии и интриги коллег ее преследовали всю жизнь. В трехлетнем возрасте Ирина Печерникова чуть не сварилась в кипятке - споткнулась и села в огромную кастрюлю, в котором лежало почти еще кипящее после стирки белье.

Актриса Ирина Печерникова в роли учительницы английского языка Натальи Сергеевны Гореловой в фильме режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника". Фотохроника ТАСС

В начале 90-ых она оставила актерскую профессию по собственному желанию. Объясняла свой уход тем, что началась перестройка. Экономические перемены не лучшим образом отразились на театре и кино. К тому же умер руководитель Малого Михаил Иванович Царев. К Печерниковой он относился по-отечески. А в театре шептались, что она его фаворитка. Именно Царев помог ей получить квартиру в центре Москвы на Тверской, при нем в течение 12 лет она была примой Малого театра, почти каждый год играла новые роли. После его смерти спектакли с ее участием стали убирать из репертуара, а новые роли не давали.

После ухода из профессии ее жизнь наполовину опустела. Она сдавала свою прекрасную квартиру на Тверской, сама переехала в съемную. На разницу в деньгах и жила. В то время и даже еще когда Печерникова работала в Малом театре, стали ходить слухи о том, что у актрисы проблемы с алкоголем. Она объясняла эти разговоры интригами завистливых коллег. Но потом все же рассказала, что же было на самом деле. В тот период жизни – ей было уже 40 лет - ей казалось, что и в личной жизни, и в профессии у нее все настолько плохо, что алкоголь стал для нее одним из способов защиты от проблем. Она лечилась в клинике Довженко. Именно там произошла главная встреча ее жизни — с актером Александром Соловьевым, красавчиком из фильма «Зеленый фургон». Он был на 7 лет ее моложе. И тоже боролся с алкогольной зависимостью. К тому же у него была еще давняя юношеская влюблённость в Ирину Печерникову. В 1997 года, после совершеннолетия младшего сына Михаила (от актрисы Людмилы Гниловой), Соловьёв ушёл к Печерниковой окончательно. Они поженились и обвенчались. Семейного счастья им было отмерено всего три года... Правда по мнению некоторых недоброжелателей, все это время они либо пили, либо лечились от алкоголизма.

Ирина Печерникова в роли Риты в фильме "Города и годы", 1974 г. Фотохроника ТАСС

В каждом свое интервью актриса обязательно рассказывала об этой трагедии. Двадцать четвертого декабря 1999-го вместе с Александром она должна была пойти на премьеру. Но Соловьев пошел один. На следующий день он не вернулся. И через несколько дней тоже… Не появился он и на Новый год. Печерникова обзванивала морги и больницы — безрезультатно. Через месяц после исчезновения мужа ей позвонили из милиции и пригласили в морг «Склифа» на опознание. Александр Соловьев умер в результате черепно-мозговой травмы, несовместимая с жизнью. То ли его избили, то ли это был несчастный случай – до истины добраться не удалось. Три недели он пролежал в морге никем и не опознанный. В день его похорон умер отец Печерниковой, после чего она попала в клинику неврозов.

После гибели мужа актриса отгородилась от всех, почти ни с кем не общалась. А через 12 лет случилась новая беда — у нее обнаружили рак горла. Она лечилась в институте Герцена, ей сделали успешную операцию. К счастью, рядом была родня и подруги, которые ее поддерживали. Только благодаря им она тогда и выкарабкалась. Но коварная болезнь постоянно о себе напоминала. В последние годы она жила вместе с подругой в деревне под Ярославлем.

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