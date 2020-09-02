Трамп предложил Байдену сдать допинговый тест

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе интервью телеканалу Fox News заявил, что его соперник на предстоящих президентских выборов, представитель Демократической партии Джо Байден принимает препараты, стимулирующие мозговую и физическую активность.

Трамп мотивировал свои подозрения наблюдениями: поведение Байдена существенно отличается сегодня от того, что было у него несколько месяцев назад.

И дабы развеять подобные подозрения, Трамп предложил конкуренту сдать тест на допинг. «Он на каких-то стимуляторах, на мой взгляд…», - сказал Дональд Трамп в ходе интервью.

Трампу сейчас 74 года, Байдену – 77 лет. Вне зависимости от итогов президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре этого года, Соединенные Штаты получат самого пожилого главу государства за всю историю страны.

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