США грозят России санкциями из-за Белоруссии

Трамп и его администрация пригрозили России очередными санкциями. На этот раз из-за Белоруссии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские СМИ со ссылкой на источники в высших эшелонах власти страны сообщили, что администрация Трампа намерена рассмотреть возможность введения новых санкций против России из-за событий в Белоруссии.

Поводом для недовольства американской администрации стало недавнее заявление президента России Владимира Путина о создании резерва правоохранителей, которые способны в случае необходимости оказать помощь своим белорусским коллегам. В то же время на такой шаг Россия может пойти лишь в том случае, если ситуация у соседей полностью выйдет из-под контроля властей. Владимир Путин подчеркнул, что российский резерв сил не будет применён, если в Беларуси не появятся экстремистские формирования, которые "перейдут определённые границы", начав разбой и поджоги "машин, домов, банков", а также попытки захвата зданий администрации.

По заявлению источника в американской администрации, США пойдут на применение санкций в том случае, если Россия «открыто вмешается в ситуацию в Белоруссии».

«Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем», – прокомментировал заявление российского лидера президент Белоруссии Александр Лукашенко.

После президентских выборов в республике вот уже четвертую неделю не стихают массовые выступления оппозиции, не согласной с результатами. Протестующие требуют признать выборы несостоявшимися, отправить Лукашенко в отставку, провести новое голосование и расследовать случаи применения силовиками насилия во время разгона митингов.

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