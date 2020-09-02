Никита Михалков сыграет Председателя в театральной версии фильма "Двенадцать"

Зрители увидят сценическую версию знаменитого фильма "Двенадцать" с Михалковым в главной роли Фото: кадр из фильма

Новость на миллион. Центр театра и кино (бывший театр Киноактера) открывает новый сезон. Причем, особенный сезон. Руководитель Центра Никита Михалков анонсировал громкую премьеру: зрителям представлят сценическую версию знаменитого фильма "Двенадцать", номинированного на "Оскара" в 2008 году! В центре сюжета фильма обсуждение двенадцатью присяжными заседателями уголовного дела об убийстве чеченским юношей своего приемного отца.

- Совместно с братьями Пресняковыми мы написали по одноименному фильму пьесу, на мой взгляд, очень современную, с большим количеством ноу-хау, которые для меня лично могут быть чрезвычайно интересными с точки зрения режиссуры и актерского дела, - рассказал Никита Михалков.

Режиссер отметил, что собрать всех актеров, увы, не получится: "Иных уж нет, а те далече". Не стало актера Алексея Петренко, сыгравшего метростроевца; тяжело болен Валентин Гафт, блестяще исполнивший роль интеллигента-еврея, чей отец прошел лагеря. Под следствием Михаил Ефремов, восьмой заседатель, опоздавший на гастроли артист...

Пока непонятно, увидим ли мы на сцене остальных звезд нашего кино: Сергея Гармаша, Сергея Маковецкого, Юрия Стоянова. Но уже совершенно точно, что сам Никита Сергеевич сыграет ту же роль, что и в фильме: председателя суда присяжных, ветерана боевых действий.

Перед пандемией между Центром и владельцем группы компаний "Сима-ленд" Андреем Симановским было подписано соглашение о создании фонда поддержки Центра театра и кино, поэтому все премьеры сезона будут выпущены при участии этого фонда.

Об этом руководитель Центра рассказал в видеообращении.

Зритель уже привык к тому, что каждый год актеры-выпускники Академии Никиты Михалкова представляют спектакль "Метаморфозы" по рассказам Бунина и Чехова. В минувшем учебном году курсу пришлось учиться онлайн и из-за пандемии актеры не смогли сыграть "на зрителя", однако Никита Сергеевич пообещал, что показы выпускного спектакля "Метаморфозы VI" перенесут на осень 2020 года.

"Я надеюсь, что пандемия не накроет нас второй раз, конечно, мы будем соблюдать все правила", - подчеркнул Михалков.

Открытие сезона состоится 11 октября. Билеты (с социальной дистанцией) уже продаются на сайте Центра. Показы на время ремонта основного здания проходят в Учебно-театральном комплексе ГИТИС по адресу: ул. Академика Пилюгина, д. 2.