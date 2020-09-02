Меркель считает угрозы США в отношении «Северного потока-2» незаконными

Канцлер ФРГ Ангела Меркель настаивает на необходимости ввести в строй газопровод из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что газопровод «Северный поток-2» должен быть запущен в эксплуатацию, несмотря на яростное сопротивление США.

Об этом она заявила во время визита в приморский город Штральзунд (земля Мекленбург-Передняя Померания). Политик отметила, что угрозы сенаторов США в отношении порта Засниц-Мукран являются незаконными.

Ранее стало известно, что МИД ФРГ ведет переговоры с властями США относительно возможных санкций против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода по дну Балтийского моря. А в бундестаге пригрозили Соединенным Штатам обращением в ООН в связи с санкционными угрозами.

По мнению большинства экспертов, ограничения, которые накладывают на «Северный поток-2», не имеют ничего общего с политическими реалиями и направлены исключительно на продвижение экономических претензий США, желающих любой ценой закрепиться на газовом рынке Европы.

В связи с санкциями суда швейцарской компании, занимавшиеся прокладкой труб по дну моря, были выведены из зоны строительства.

Россия заявила о намерении достроить газопровод своими силами, не называя при этом конкретных сроков. В свою очередь США включили санкции в оборонный бюджет и изыскивают любые возможности помешать запуску «Северного потока-2».