Издательский дом «Комсомольская правда» стал победителем главного отраслевого конкурса «Ревизор 2020».

Главный редактор и генеральный директор ИД "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин Фото: Артем КИЛЬКИН

По традиции церемония награждения лауреатов конкурса профессионального мастерства «Ревизор» прошла накануне открытия Московской международной книжной ярмарки. Сам факт ее проведения означает, что мы возвращаемся к нормальной жизни, книжная индустрия возрождается.

В этом году церемония прошла не совсем в привычном формате: объявления победителей и поздравления прозвучали с экрана.

Владимир Григорьев, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, поздравляя лауреатов отметил:

«Я не знаю, что будущие поколения будут рассказывать людям о 2020 году, но с марта мы живем в совершенно другом пространстве. В начале пандемии Роспечать выпустила воззвание: «Книги живут» — обращение ко всем книгоиздателям и книготорговцам, ко всей книжной индустрии. Все эти ограничения, которые введены правительством — не повод опускать руки, не повод забывать о том, чему и как мы служим. Любой кризис — это время для креативных, новых идей, за что вам всем низкий поклон и большое спасибо, что вы не опустили руки, что мы друг друга поддерживали все эти месяцы. 33 Московская международная книжная ярмарка – первая в числе международных книжных ярмарок, которая пройдет практически офлайн. Мы полны энтузиазма и устремлены в будущее».

Статуэтки конкурса «Ревизор 2020».

Конкурс «Ревизор» проводится с 2012 года и ориентирован на профессионалов книжной индустрии. Это самый престижный отраслевой конкурс, его цель – отметить экспертов, издателей, книжные магазины, библиотеки, успешные проекты и инновации в книжном деле России.