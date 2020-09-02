Кто круче - рок или рэп: Известные российские музыканты схлестнулись на футбольном поле

Капитан «Артиста» Алексей Яшин забил в этом матче один из голов. Фото: Андрей АБРАМОВ

Команда в черном вышла на поле с некоторой ленцой. Стадион в окрестностях московского завода «Серп и Молот». Суббота. Полдень. Главным образом, это означает одно - совсем недавно был вечер пятницы. Ну, вы понимаете…

- Мы вчера, честно скажу, отмечали кое-что, - подтвердил капитан, делавший на бровке растяжку и несмотря на явно непростой вечер, пребывавший в хорошем настроении.

Команды бились изо всех сил и никто не хотел уступать. Фото: Андрей АБРАМОВ

БИТВА ЖАНРОВ

Капитан - небезызвестный Влад Валов, он же ШеFF, один из основателей рэп-группы Bad Balance. В 90-е это были главные русские рэперы, пионеры. Позже ШеFF помимо выпуска альбомов начал заниматься еще и продюсированием (в его резюме, например, несколько альбомов певицы Ёлки). И, между прочим, все хиты Децла, героя подростков начала 2000-х, тоже написал Влад Валов. А еще ШеFF с детства любил футбол. И в 2011-м собрал команду «Налетчики», за которую выступают исключительно рэп-исполнители. Словом, получилась сборная русского рэпа.

«Артист» нанес больше 30 ударов, но вратарь «Налетчиков» играл почти без ошибок. Фото: Андрей АБРАМОВ

Тем временем на другой половине поля разминались соперники. Футбольный клуб «Артист». Это одна из старейших ныне здравствующих российских команд, в которой выступают звезды музыки, кино, телевидения и ветераны большого футбола. «Артист» ведет свою летопись с 2009 года. И как-то так сложилось, что в команде на ведущих ролях всегда были представители рок-музыки. Один из основателей - солист группы Casual Алексей Яшин. Вместе с ним в атаке - барабанщик тех же Casual Николай Сафонов, создатель группы «Круиз» Матвей Аничкин, ударник модных Louna Леонид Кинзбургский, в защите - лидер группы «Слот» Игорь «Кэш» Лобанов.

В общем, товарищеский матч «Артиста» и «Налетчиков» вполне логично получил вывеску «Рок против рэпа». Еще лет двадцать назад фанаты жанров школьного возраста при случае нещадно друг друга лупцевали. Футбол все-таки вещь миротворческая. Хотя по настрою капитанов было понятно, что просто так уступать никто не собирается.

Матч завершился со счетом 6:3 в пользу команды в черном. Фото: Андрей АБРАМОВ

«ПОВИДАТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ, ПОИГРАТЬ В ФУТБОЛЬЧИК»

- Это будет матч двух сильных команд, - пообещал Алексей Яшин. - С Шеффом мы раньше вместе играли в команде «Старко», но он об этом почему-то забыл. В прошлый раз мы играли с «Налетчиками» на турнире и победили 4:1. Надеюсь, сегодня нам тоже будет сопутствовать удача.

- Результат имеет значение?

- Для меня лично - нет, - хитро улыбнулся музыкант. - Возможно, имеет для нашего тренера, для капитана, а я просто приехал отдохнуть, повидаться с друзьями, поиграть в футбольчик.

- Мы соперника уважаем, - сказал ШеFF. - Будем играть по счету, в свою игру.

В составе ФК «Артист» в этом матче сыграл журналист «Комсомольской Правды» Александр Рогоза. Фото: Андрей АБРАМОВ

Свисток. Начали. В составе «Артиста» на поле вышли три ветерана - звезда «Спартака» 80-90-х Валерий Шмаров, бывшие футболисты «Локомотива» Юрий Дроздов и Олег Елышев. Техника, видение поля и чувство паса - все осталось при них. «Артист» старался комбинировать, расписывая перепасовку в центре поля. Но на подходе к чужой штрафной не получалось. Резвые «Налетчики» самоотверженно бросались под мячи. Рэперы сделали ставку на быстрые атаки и начали создавать опасные моменты и полумоменты. Один из таких полумоментов и завершился голом. ШеFF ввел мяч из аута, забросив руками аж к воротам. Из сутолоки игроков мяч внезапно отскочил и, пару раз подпрыгнув, оказался в сетке ворот «Артиста». Счет открыт!

Влад Валов. Он же ШеFF. Фото: Андрей АБРАМОВ

ЛЕГКИЙ НОКДАУН

В следующем эпизоде отличился уже сам Влад Валов, поймав отскок от защитника. Вратарь, казалось, блокировал удар, но мяч прокатился у него под локтем.

К слову, в обороне ФК «Артист» вышел журналист «Комсомольской Правды» Александр Рогоза - отыграл практически весь матч.

Тем временем, «Артисты» продолжали обстреливать чужие ворота. Но там то голкипер выручал, то защитники выбивали мяч всем, чем можно. После одного из эпизодов «поймавшего» лицом мяч рэпера пришлось даже водичкой поливать. Впрочем, медицинская помощь не понадобилась - после легкого нокдауна парень встал и побежал дальше.

В ближайшее время команды должны провести матч-реванш. Фото: Андрей АБРАМОВ

Экс-игрок «Локомотива» Олег Елышев пушечным ударом в «девятку» сократил отставание, но рэперы до перерыва забили еще один.

Во втором тайме картина плюс-минус не изменилась. Футболисты «Артиста» продолжали лупить с разных дистанций (попадали в штангу, мазали с двух метров по пустым воротам), а «Налетчики» свои моменты использовали более рационально.

Итог - 3:6. Таким образом, счет очных матчей «Артиста» и «Налетчиков» сравнялся 1:1.

Правда, после игры никто особенно не расстраивался. Матч-то товарищеский!

- Играли хорошо. Команда соперников была значительно моложе по возрасту, они нас перебегали, - подвел итоги играющий тренер ФК «Артист» Антон Карташев. - Теперь мы рассчитываем на реванш!