Путин выступит в ООН в видео-виде

Владимир Путин примет участие в 75-й сессии Генассамблеи ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин, как и большинство других лидеров, примет участие в 75-й сессии Генассамблеи ООН в телевизионном формате.

- Председательствующая сторона предложила, чтобы с учетом эпидемиологической ситуации главы государств выступили посредством записи выступлении, - сказал Песков. - Такое предложение получено и российской стороной. Сейчас оно прорабатывается и готовится. Еще время есть, выступление на Генассамблее - серьезное выступление, которое требует времени на подготовку.

То есть, если пять лет назад Путин, как и остальные иностранные лидеры, лично выступал на Генассамблее, то коронавирусный 2020 год не позволяет делегациям со всего мира прибыть в США. Всего ожидаются выступления 121 лидера государств, 54 глав правительств, 16 глав МИД.

Согласно опубликованным спискам, от Украины выступит президент Владимир Зеленский, а от Белоруссии - министр иностранных дел Владимир Макей.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПЕРВОГО ДНЯ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН

1. Президент Бразилии Жаир Болсонару.

2. Президент США Дональд Трамп.

3. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

4. Председатель КНР Си Цзиньпин.

5. Президент Чили Себастьян Пиньера.

6. Президент Кубы Мигель Диас-Канель.

7. Президент России Владимир Путин.

…13. Президент Ирана Хасан Роухани.

14. Президент Франции Эммануэль Макрон.