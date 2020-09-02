Лионель Месси согласовал контракт с «Манчестер Сити» на 700 миллионов евро

Лионель Месси хочет перейти в «Манчестер Сити» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение Лионеля Месси уйти из «Барселоны» в «Манчестер Сити» будет подтверждено баснословным контрактом, который укрепит статус многократного обладателя «Золотого мяча» как самого высокооплачиваемого человека в истории этого вида спорта, пишут английские СМИ.

По их информации, Месси уже согласовал финансовые условия на сумму 700 млн евро (623 миллиона фунтов стерлингов), которые он получит за пять лет работы в City Football Group, которой принадлежит «Манчестер Сити». Месси проведет три года в Английской премьер-лиге, и еще два года будет играть в MLS за «Нью-Йорк Сити», находящемуся на орбите все той же City Football Group.

Сделка века

Разговоры о переходе Месси приобрели реальные очертания после того, как Малыш не явился в клуб на обязательное тестирование на COVID-19 и заявил об одностороннем разрыве контракта.

То, что на эту «сделку века» деньги будут найдены – никто не сомневается. Владельцы City Football Group - арабские шейхи из Абу-Даби, уже давно мечтали нанять шестикратного обладателя «Золотого мяча», и вот такая возможность буквально свалилась с неба

Если эта сделка состоится, то она будет самой грандиозной из тех, что касаются всего одного спортсмена. Любопытно, что у Месси есть опция взять часть денег спортивной компании в виде акций, но люди, знающие семью Месси, склоняются к тому, что аргентинец предпочтет наличные.

Спортивные амбиции

33-летний Месси, как говорят, выбрал «Манчестер Сити» среди других европейских грандов по трем причинам: из-за амбиций играть в самой крутой лиге мире в сильном и «голодном» клубе и впервые привести «МС» к победе в Лиге чемпионов; выиграть с ним седьмой «Золотой мяч» лучшего футболиста мира; воссоединиться со своим любимым тренером Пепом Гвардиолой, при котором он окончательно расцвел в той «Барселоне», по игре которой Лео явно скучает.

«Месси считает, что с уходом Гвардиолы у него забрали лучший футбол, и он хочет повторить это», - говорят люди, близкие к игроку.

Почему решил уйти

Конфликт Месси с клубом, где он провел более 20 лет, зрел давно. Последней каплей стал приход в команду нового тренера Рональда Кумана, который решил «построить» Месси в ряд с другими игроками. Месси взбрыкнул, но сейчас есть сомнения, что уникальному форварду удастся так просто выпорхнуть из золотой клетки. Напряженные переговоры с «Барсой», с которой его нынешний контракт должен был завершиться летом 2021 года, вел в том числе и отец игрока, Хорхе Месси, запросивший дальнейшее увеличение зарплаты для сына, хотя она и так была космической. Писали, что после уплаты испанских налогов у него все равно оставалось порядка 50 млн евро в год. А теперь держитесь за стул – в «Манчестер Сити» ему готовы предложить вдвое больше!

Есть еще один момент недовольства уже самого Лео Месси. Еще прошлым летом аргентинец настоятельно попросил клуб сосредоточить усилия на возвращение в «Барселону» своего друга Неймара, перешедшего в ПСЖ за рекордные 222 млн евро. Но «Барса» не смогла провернуть этот обратный трансфер, вместо этого подписав Антуана Гризманна из «Атлетико», что разозлило Месси и, как говорили, стоило его отцу комиссионных в размере 20 млн евро за предложенный Неймаром трансфер.

Битва юристов

Но сможет ли Месси перейти уже сейчас? Юристы «Барсы» делают все, чтобы этот трансфер не состоялся, содрать за него по полной. А ситуация действительно спорная. Еще с 2017 года у Мессии появился пункт в контракте, по которому он может уйти бесплатно в любое межсезонье, если он официально заявит о своем намерении сделать это в течение 20 дней после окончания каждого сезона Ла Лиги. То есть теоретически он должен был написать заявление об уходе еще в июне, но из-за пандемии сезон затянулся и Мессии прислал факс в клуб лишь в конце августа.

Адвокаты «Барселоны» непреклонны в том, что Месси опоздал и он сможет уйти бесплатно не ранее лета 2021 года. В то же время испанская лига ответила очень обтекаемо, что «контракт в настоящее время действует и содержит пункт об освобождении, который будет применяться в том случае, если Лионель Андрес Месси решит активировать досрочное одностороннее расторжение контракта». В общем, впереди суды и вероятность того, что лучший футболист мира вообще какое-то время не сможет выходить на поле.

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