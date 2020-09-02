Нижегородский грибник чуть не погиб, упав на собственный нож

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В один погожий августовский день семья Ивановых (фамилия изменена) решила поехать в лес за грибами. Местом выбрали лесной массив за деревней Козлово Нижегородской области, собрали всех родственников и большой дружной компанией отправились на природу. Глава семьи, 59-летний Сергей Петрович* раздал домочадцам указания, ведра и ножи, после чего все разбрелись по лесу. Прошло несколько часов, когда ведра стали полны и грибники потихоньку начали стягиваться обратно к машине. Первой пришла супруга Сергея - 50-летняя Марина. Внезапно женщина увидела недалеко от дороги своего мужа, который сидел на обочине и тяжело дышал. Вся его одежда была в крови. Испуганная женщина бросилась на помощь мужу и вызвала скорую помощь.

Теряющий последние силы мужчина смог объяснить жене, что прогуливался по лесу, как вдруг запнулся и упал прямо на нож, которым до этого срезал грибы. Нож вошел точно в грудь, кровь стала заливать одежду. Сергей понял, что случилось страшное и он может навсегда остаться в этом лесу. Из последних сил, превозмогая боль, мужчина аккуратно поднялся и направился в сторону общего сбора, к автомобилю. Там его впоследствии и нашла супруга.

«В больницу был экстренно доставлен 59-летний житель Нижегородской области Сергей И.* с диагнозом проникающее ножевое ранение левой половины грудной клетки, с ранением сердца. Мужчину срочно отправили на операцию. За его жизнь борются врачи», - рассказал источник KP.RU в здравоохранении.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося в лесу инцидента.