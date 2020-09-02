Viber создал видео о функциях родительских чатов в мессенджере

Родительские чаты в Viber пользуются популярностью

В преддверии Дня знаний Viber, один из самых популярных мессенджеров в мире, запустил ролик о функциях и преимуществах родительских чатов в мессенджере. Видео можно посмотреть на официальном канале Viber на YouTube.

Групповой чат – удобный инструмент, позволяющий сразу всем родителям быть в курсе новостей класса и обмениваться мнением по важным вопросам мгновенно и в привычном формате. В общем чате можно отправлять файлы, стикеры, а также закрепить важное сообщение вверху беседы, чтобы каждый участник обратил на него внимание. Кроме того, в групповых чатах в Viber доступны опросы, что значительно облегчает процесс принятия решений.

Согласно проведенному Viber глобальному опросу, более 70% респондентов собираются использовать Viber в новом учебном году. В России 16% пользователей с помощью Viber будут поддерживать общение с родителями, 13% — c самими школьниками, 2% планируют использовать приложение для контакта с преподавателями, а 69% для всего сразу.

«Мы рады предоставлять родителям удобную и безопасную платформу для взаимодействия. В последнее время, когда многие школы были вынуждены перейти на дистанционный формат обучения, потребность всегда быть на связи стала еще более значима. Групповые чаты в этом смысле – находка для родителей. В новом ролике Viber рассказал о том, как родители общаются в Viber и какие функции групповых чатов у них пользуются наибольшей популярностью», - отметила старший директор по развитию бизнеса Rakuten Viber Анна Мигаль.

Кроме того, в честь первого сентября Viber совместно с «Комсомольской правдой» запускает новый стикерпак «Я/МЫ в школе», в котором будут собраны забавные фразы о жизни школьников.