В Нижегородской области задержали помощника начальника колонии, который вез заключенным наркотики

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все случилось на дороге рядом с селом Просек Нижегородской области. Оперативники остановили автомобиль 50-летнего помощника начальника исправительной колонии, майора внутренней службы Виктора П*. При досмотре внимание полицейских привлек китель офицера, лежащий поодаль на сидении. Проверив карманы, оперативники нашли в нем два свертка с неизвестным веществом. Поняв, что дело плохо, отпираться Виктор не стал и сразу во всем сознался.

«В ходе опроса были получены признательные показания. Задержанный полицейскими помощник начальника ФКУ ИК-16 ГУФСИН Виктор П.* пояснил, что ранее он получил взятку в размере 10 000 рублей за то, что пронесет на территорию колонии наркотики и передаст их осужденному», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Изъятое вещество было направлено на экспертизу, которая установит, что за наркотики пытался продать заключенным майор-драгдилер. Оперативники проводят проверку и устанавливают все детали и участников этой истории.

*имя изменено