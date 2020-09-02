Обреченный на смерть: Борис Клюев предчувствовал свой скорый уход

Борис Клюев два года боролся с онкологией, надеясь на лучшее Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Трагическая смерть Бориса Клюева на 77-м году жизни стала настоящим ударом для коллег, друзей и поклонников актера. Звезда сериала "Воронины" два года боролся с онкологией, надеясь на лучшее. Поначалу артист скрывал свой страшный диагноз от всех. Не хотел, расстраивать зрителей.

"Борис Клюев был блистательным актером, настоящим мощным русским актером нашей русской сцены... Из плеяды лучших актеров Малого театра. Для меня он не просто дорог как актер, как мой сотоварищ по цеху. Он является «крестным отцом» моей дочери", - еле сдерживая слезы рассказал заслуженный артист России Владимир Долинский.

Он пояснил, что, когда его дочь подала документы в Щепкинское и Щукинское театральные училища, Клюев позвонил ему и сказал, чтобы она шла именно в Щепкинское. "Он пестовал ее все годы, пока она училась. Потом он помог ей попасть и в Малый театр, и в Малом театре он очень опекал ее. Она сейчас просто убита тем, что потеряла такого близкого человека... Для меня это просто страшная потеря", - убивается Долинский.

Не так давно он смотрел, как Клюев играет в спектакле "Перед заходом солнца". "Блистательно играет, как будто там предчувствует свой скорый уход. Играет обреченного на смерть старого человека, который влюбляется", - цитирует его RT.

Вениамин Смехов еле находит слова. "Тут только руками развести, это очень и очень печально. Я знаю, сколько за этим днем шло большой борьбы мужественного, талантливого и замечательного человека, чудесного актера и педагога, и моего товарища Бори Клюева. Это очень большое несчастье", - с сожалением отметил артист.

Также актер выразил глубокие соболезнования семье и близким Клюева и рассказал, при каких обстоятельствах общался с ним в последний раз. "Я с ним виделся, когда сидел на записи мне посвященной передаче, и Боря с экрана говорил мне хорошие слова. И я ему по телефону сказал: «Спасибо»", - цитирует Смехова 5-tv.ru. .

Борис Щербаков назвал Клюева потрясающим человеком и актером. Он выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги его близким и родным, отметив, что уход Клюева стала для него полной неожиданностью.. "Борис был потрясающим. Это, конечно, огромная утрата", - цитирует его ФАН.

Со своей стороны, народный артист России Валерий Гаркалин сказал, что Клюев всего себя по-настоящему отдавал профессии. "Он один из тех актеров, которые по-настоящему были влюблены в то дело, которым занимаются. Сейчас так бывает редко, в основном все используют профессию, а он ею жил, работал и трудился, как подлинный артист", - цитирует Гаркалина "Звезда" .

Екатерина Волкова на протяжении многих лет работала с народным артистом на съемочной площадке сериала "Воронины". У них были очень искренние отношения. Старший коллега был для нее наставником и другом. Актриса призналась, что ей не хочется верить в случившееся. "Плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда", - написала она в блоге.

Волкова с тяжелым сердцем попрощалась с Клюевым и поблагодарила его за все, что он для нее сделал. "Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память. Вы всегда в моем сердце и в сердцах зрителей", - добавила Екатерина.

По ее словам, Борис Владимирович долгое время скрывал свою болезнь, но не потому, что не был откровенен со своим зрителем. Он просто не хотел расстраивать поклонников. "И мы, актеры «Ворониных», всегда поддерживали нашего папу вне съемочной площадки... Уход Бориса Владимировича больше, чем потеря близкого друга, коллеги и наставника. Без преувеличения «Воронины» - самый любимый народный сериал, так что это наша общая с вами потеря. Ведь ушел глава семьи...", - резюмировала актриса.

Напомним, Борис Клюев скончался в Москве 1 сентября от рака легких. Звезда "Ворониных" несколько лет мужественно боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Он продолжал работать, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Еще две недели назад артист продолжал появляться на репетициях. Тамара Михайлова, директор Малого театра, рассказала, что Клюев готовился к старту театрального сезона. Народный артист сыграл в более чем ста фильмах и сериалах.