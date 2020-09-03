Почем сейчас снять жилье: арендаторы разбежались, но хозяева упорно держат цены

В августе - пик съема жилья в столице. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НЕВЫСОКИЙ СЕЗОН

Конец августа — первая половина сентября — традиционно самый высокий сезон для аренды жилья. Кто-то приезжает учиться, кто-то находит работу, а кто-то просто меняет жилье, отложив это важное дело, как и другие, на «после отпуска».

Но то — обычно. Нынешний год — не традиционный. Весной-летом агентства недвижимости рапортовали, что арендаторы побежали из Москвы и других дорогих городов: либо работы нет, либо она стала удаленной — а зачем тогда переплачивать за жилье в мегаполисе? Те же, что остались, далеко не все в состоянии платить как раньше… Рынок проседает…

И какие теперь виды на осень?

- Спрос заметно ниже, если сравнивать с предыдущими годами. Августовский приток арендаторов в столицу в этом году минимальный, - сообщила «КП» управляющий директор МИЭЛЬ Мария Жукова. - Вернулись и нашли новую работу далеко не все. Кроме того, работодатели поняли, что ряд работ можно выполнять удаленно при том же качестве. Получается, что для многих работающих иногородних действительно нет смысла возвращаться в Москву: работа выполняется, зарплату платят. Кроме того, некоторые иностранные студенты, которые тоже составляют определенный процент арендаторов, не приедут в столичные вузы из-за закрытых границ, и те квартиры, которые они могли снять, будут простаивать.

Сдающие в аренду жилье не хотят снижать цены Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЛУЧШЕ НЕ СДАДИМ, ЧЕМ «ПРОДЕШЕВИМ»

Вроде бы должны радоваться те, кто остался в Москве. Спрос просел - ставки аренды должны снизиться, можно рассчитывать на более комфортные условия. Опрос знакомых арендаторов, однако, показал — как-то не очень они счастливы. В апреле-мае хозяева жилья зачастую действительно шли на уступки — особенно если арендаторы давние, надежные и потерять их не хочется. Кому-то скинули 20-30%, кому-то даже половину, кому-то предложили отсрочку — типа пока так живи, а когда найдешь снова работу, все выплатишь. Самые благородные столичные арендодатели снизили плату до осени. Но не очень-то это похоже на кризис и крутое проседание рынка — скорее можно говорить о временных уступках.

- Читаю новости, как коронавирус обрушил рынок аренды в Москве, и дивлюсь, - делится коллега. - Может, то, что сдавалось по 100 тысяч в месяц, и обрушилось. А в недорогом сегменте ничего не изменилось или даже стало хуже. Смотрю предложения по сдаче квартир и вижу: снять вроде той, в которой сейчас живу, за те же деньги уже не получится.

— Собственники массово цены не снижают. Ставку можно снизить при индивидуальном торге, но в рекламных объявлениях сейчас мы в основном видим те же цены, что и до пандемии, - комментирует Мария Жукова.

Эксперт объясняет ситуацию менталитетом наших владельцев квартир. Многие скорее согласятся, чтоб жилье пустовало, чем сдавать его ниже определенного «порога».

- Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда квартира сдается за 30 тысяч рублей, арендатор или его агент предлагают аренду за 27, но собственник отказывает и говорит, что лучше вообще не будет сдавать жилье, чем «продешевит». Это обусловлено во многом инертностью мышления, неспособностью считать экономическую выгоду, - говорит Жукова. - Кстати, нежелание снижать цену часто встречается именно в эконом и комфорт-классе, потому что квартира воспринимается скорее не как объект бизнеса, а очень эмоционально, как дом. Ведь часто сдают жилье, в котором когда-то жили сами собственники.

Специалисты тем не менее говорят, что предложение любых квартир в аренду в Москве сейчас очень большое — в сравнении с предыдущими сезонами. Поэтому нет смысла держаться за вариант, который чем-то не устраивает. Если спокойно искать и не забывать торговаться, скорее всего, через какое-то время найдется то, что надо.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ВЫРОС СПРОС НА КОМНАТЫ И МОРЕ

Во многих российских городах подорожала аренда комнат. По данным портала «МИР КВАРТИР», такая тенденция наблюдается в 39 из 70 крупнейших городов с населением более 300 тысяч человек. В Барнауле, например, ставки аренды именно комнат поднялись с начала года на 18%, в Пензе на 15%, в Волгограде на 14%.

- Подорожание самого экономичного съемного жилья свидетельствует о кризисных явлениях в экономике, – считает генеральный директор «МИРА КВАРТИР» Павел Луценко. – Те, кто не может платить даже за однокомнатную квартиру, переезжают в комнату.

Среди городов, где аренда комнат подорожала особенно существенно, - Севастополь (+24%) и Сочи (+12%). Причем аналитики особо отмечают, что речь не об отпускной аренде на неделю-другую. В этом сезоне резко увеличилось число желающих снять в курортных городах комнату на месяц-два, а то и больше. А и в самом деле, если работать удаленно, то почему бы не у моря?

Во многих российских городах подорожала аренда комнат. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Ставки аренды однушки в крупнейших городах России

(тыс. руб./месяц, в среднем)

Москва - 38 тысяч рублей

Санкт-Петербург - 24 тысяч рублей

Новосибирск - 18 тысяч рублей

Екатеринбург - 18 тысяч рублей

Казань - 17 тысяч рублей

Нижний Новгород - 14 тысяч рублей

(По данным ЦИАН)

Районы Москвы с самой дешевой арендой

(однушка, тыс. руб./месяц в среднем)

Крюково, Матушкино, Савёлки (Зеленоградский округ) - 22 -24 тысяч рублей

Капотня - 25 тысяч рублей

Молжаниновский - 26 тысяч рублей

Бирюлево Западное - 26 тысяч рублей

Метрогородок - 26 тысяч рублей

Бирюлево Восточное - 27 тысяч рублей

Вешняки - 28 тысяч рублей

Гольяново - 28 тысяч рублей

Ивановское - 28 тысяч рублей

Косино-Ухтомский - 28 тысяч рублей

Некрасовка - 28 тысяч рублей

Северное Измайлово - 28 тысяч рублей

Южное Бутово - 28 тысяч рублей

(По данным domofond.ru)