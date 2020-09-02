Станислав Черчесов рассказал, как российская команда готовится к матчу с Сербией

Станислав Черчесов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов свое 57-летие встретил на сборах своей команды. Игроки рассказали, как перед тренировкой 2 сентября вся команда поздравила тренера.

«Но для нас главное, чтобы подарок был завтра – победа над Сербии и первые очки в зачет Лиги Наций-2020», - заявил один из лидеров российской сборной Магомед Оздоев.

Пресс-конференция Станислава Черчесова тоже началась с поздравлений, теперь уже от журналистов.

- Спасибо. Команда утром уже поздравила. Мы давно не виделись, а завтра после долго перерыва мы хотели бы показать качественную игру, - был сдержан Станислав Саламовчи.

- У сборной России две основных модели игры – с тремя центральными защитниками для топ-соперников, и с двумя – для тех матчей, когда команда планирует владеть мячом и территорией. Какую вы хотите использовать против Сербии прежде всего?

- Сегодня на тренировке мы попробовали и одну и вторую, у нас есть день и вечер подумать. И принять то решение, которое поможет нам максимально правильно сыграть. День-два не помешало бы поработать вместе. Но то время, которое нам было дано мы постарались использовать по максимуму. Мы привыкли к такому режиму, все как обычно просчитали и убежден, что сделали правильно.

Черчесова много спрашивали про физическое состояние игроков. Из-за пандемии сейчас очень плотный график матчей, множество травм, из-за которых сборная лишилась Головина, Баринова и Миранчука. Есть и другие особенности – например множество нападающих, вызванных на эти игры.

- В сборной есть два игрока, которые еще остаются без контрактов с клубами - Кузяев и Нойштедтер. Возможно ли их участие в матчах с Сербией и Венгрией? – спрашивали Черчесова.

- Они работают больше, чем остальные, и с каждым днем выглядят лучше и лучше. Принимали участие в двусторонней игре, и если бы кто-то не знал, что они работали вне команд индивидуально, наверняка не догадались бы, что они еще не в клубах.

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Сейчас в команде четыре форварда, возможно ли использование двух нападающих с первых минут?

- Мы изначально планировали вызвать четырех нападающих. Думали познакомиться с Луценко, но он получил травму. Вызвали Соболева, которого приглашали и в прошлом году, а теперь он обжился в «Спартаке», и стал забивать. Вызвали Федора Смолова, чтобы посмотреть его после его поездки в «Сельту».

Задали главному тренеру сборной и вопрос про возрастных игроков. Их в команде действительно хватает. Жиркову – 37 лет, Дзюбе – 32 года, Джанаеву – 33, Кудряшову – 33, Смолову – 30…

- Команда возрастная – это да, - признал Черчесов. - Но тому же Соболеву и Мостовому нужно время, чтобы чувствовать себя увереннее. Любое имя, которое хорошо себя проявляет в чемпионате России, не всегда удачно вливается в команду. Если бы мы играли в эти девять последних месяца, возможно новых имен было бы больше в сборной.

Игрок "Спартака" и сборной России Александр Соболев. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

- Каково вам будет играть без зрителей?

- В последние годы нас поддерживали полные стадионы. Но УЕФА приняло такое решение, и теперь нам главное порадовать болельщиков у телевизоров.

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