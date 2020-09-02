Федеральная прокуратура ФРГ: дело Навального не считаем «особым случаем»

Российский политик Алексей Навальный. Фото: REUTERS

Федеральная прокуратура Германии заявила, что дело Навального не попадает в категорию «особых случаев».

В ведомстве подчеркнули, что за редким исключением не предоставляют информации о проведении расследования и его результатах. Дело Навального к таким исключениям не относится.

«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом», – приводят СМИ ответ немецкой прокуратуры на вопрос о проведении расследования по делу оппозиционера.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России направила в минюст ФРГ запрос по делу о госпитализации Алексея Навального, позже в министерстве юстиции Германии получение обращения подтвердили.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа, борт экстренно посадили в Омске, а оппозиционера госпитализировали. Через два дня Навальный улетел в Германию для лечения в берлинском госпитале «Шарите».

Согласно диагнозу российских врачей, у политика возникли проблемы с обменом веществ, оппозиция заговорила об отравлении.

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